فيديو نادر لشجون الهاجري يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة الكويتية شجون الهاجري الملقبة بشوجي بعنوان تمثيـل شوجي وهي صغيره من تمثيلها أيام الطفولة في مسلسل خليجي بعنوان "أيام الغد". متابعو شجون الهاجري أكدوا أنها كما هي لم تتغير في طفولتها عن اليوم بل وانهالوا بتعليقاتهم الجميلة معبرين عن حبهم للطفلة شجون الهاجري. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: حلا نورة تفاجئ المتابعين وتظهر بالحجاب.. فهل ستعتزل الفن؟ نقل نجل فنان شهير الى المستشفى في ليلة الدخلة في آخر ظهور لها.. سلمى رشيد تفجر مفاجاة وتخطف الانظار شاهد بعد الهجوم الحاد عليه.. طارق العريان يستجيب لنجل طليقته أصالة رجل يقطع رأس زوجته والسبب جاره.. تفاصيل مرعبة مقربين يكشفون عن مفاجات واسرار في حياة محمود ياسين أحمد العوضي يخنق ياسمين عبدالعزيز وشيرين تتدخل في اللحظات الأخيرة لأول مرة.. بوسي تكشف عن معلومات صادمة بما فعله طليقها فيديو بالصور.. زوج وطليق ياسمين عبدالعزيز يلتقيان لأول مرة بحضور خاطفة "حلاوة" بملابس تكشف ماتحتها.. مي عمر تثير جنون الجمهور وتظهر مناطق حساسة تبول فنان فوق زميله في «دفعة بيروت» يثير جدلاً واسعاً (فيديو) بصدر مكشوف.. هيفاء وهبي تضج أنوثة وتخطف الأنظار بإطلالة نارية «وسط لمة».. نجمة «شارع شيكاغو» تكشف بطنها وتبرز مفاتنها في أحدث ظهور (صور) بنت رانيا يوسف تشعل "تويتر" بإطلالة ممتلئة جمالاً وانوثة (فيديو) بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل تمتاز النجمة الكويتية شجون الهاجري بأسلوبها العفوي وشخصيتها المرحة بالرغم من تصرفتها الصبيانية في بعض الأوقات إلا أنها تمتلك تأثيراً كبيراً على جمهور الوسط الخليجي.

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