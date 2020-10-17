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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تطهير الكلى تقع الكليتان في الجزء من الظهر أسفل القفص الصدري، وتوصف بأن شكلها مثل حبة الفاصولياء وهي العضو المسؤول عن إزالة السموم والنفايات من الجسم حيث تقوم بمعالجة ما يقارب 200 لتر من الدم يوميًا، كما أنها تقوم بإفراز ثلاثة هرمونات مهمة هي الإريثروبيوتين الذي يحفّز نخاع العظم على تكوين كريات الدم الحمراء، وهرمون الرينين المسؤول عن تنظيم ضغط الدم، والكالسيتريول الذي يمثّل الشكل النشط لفيتامين دال، ويزعم بأنّ هناك مجموعة من الفواكه والخضراوات والأعشاب بالإضافة إلى الماء تساعد على تطهير الكلى حيث تعمل على إزالة السموم من الجسم وتعزيز وظائف الكلى ومنع تكوّن الحصى، سيتضمّن هذا المقال أهم الأطعمة الطبيعية التي تعمل على تطهير الكلى.

أهم الأطعمة الطبيعية التي تعمل على تطهير الكلى

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أهم الأطعمة الطبيعية لتنظيف وتطهير الكلى

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بالإضافة إلى بعض العناصر الغذائية مثل أحماض الأوميغا 3 و6 الدهنية وسيترات البوتاسيوم والذي يعدّ عنصرًا مهمًا في موازنة درجة حموضة البول ويساعد في منع تكوّن حصوات الكلى، سيتم الحديث فيما يأتي عن أهم الأطعمة الطبيعية التي تعمل على تطهير الكلى ويجدر الذكر أنه لا يوجد دليل علمي يثبت فائدة استخدام هذه الأطعمة والأعشاب من أجل تطهير الكلى.

الأعشاب المطهرة للكلى يقوم الكثير من الناس باللجوء إلى الأعشاب لأغراضٍ علاجيةٍ وتُعرف بعض الأعشاب بدورها في تطهير الكلى ومنها نبات القرّاص اللاذع و جذر نبات الأرقطيون، وغيرها فيما يأتي سيتم تفصيل هذه الأعشاب:

نبات القرّاص اللاذع: يعتبر هذا النبات غنيّ بفيتامين سي، وقد تم استخدام هذه العشبة لعدة قرون مضت كعلاجٍ للكلى حيث أظهرت أنها تساعد على البدء بعملية تصفية السوائل الزائدة من الجسم عن طريق الكلى. جذر الأرقطيون: يعدّ شاي جذر نبات الأرقطيون مدرًّا طبيعيًا للبول حيث يحفّز الكلى على التخلّص من الماء الزائد في الجسم عن طريق زيادة كمية البول.

نبات القمنة: أو ريهمانيا، تعمل هذه العشبة على تطهير الكلى وتم استخدامها في الطب الصيني القديم.

نبات الكوبية: هي شجيرة ذات أزهار ملونة وتمتلك خصائص مضادة للأكسدة، كما أثبتت إحدى الداراسات التي أُجريت على الحيوانات أنها تمتلك تأثير وقائي ضد تلف الكلى.

الأطعمة المطهّرة للكلى

نظرًا لأن الكلى مسؤولة عن إزالة السموم وموازنة السوائل في الجسم فإنّ أهم الأطعمة الطبيعية التي تعمل على تطهير الكلى هي الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والكهارل والتي تساعد على شفاء الكلى وتطهيرها.

الفواكه الغنية بمضادة الأكسدة: مثل التوت البري والتوت الأزرق والكرز الأسود، وأظهر التوت البري قدرته على منع التهاب المسالك البولية والتي تصيب الكلى بالضرورة، كما يمكن شرب منقوع الكرفس لنفس الفائدة.

الشّمندر: يساعد الشمندر على زيادة الدورة الدموية في الجسم كما يحتوي على أكسيد النيتريك الذي يساعد على تنظيف الدم بشكلٍ طبيعيّ مما يدعم وظائف الكلى.

الأعشاب البحرية: تعد الأعشاب البحرية من أكثر الأطعمة الغنيّة غذائيًا ومنها السبيرولينا و الشلوريلا وتعمل على تنظيف الكلى عن طريق إزالة سموم المعادن الثقيلة من الجسم.

عصير الليمون: حيث يساعد في عملية الهضم وإزالة السموم ومنع حصى الكلى.

السبانخ: يعدّ السبانخ غذاءً قويًا غنيًّا بمضادات الأكسدة وفيتامينات ب، ويذكر أن فيتامين ب6 عامل مساعد مهم في عمليات الأيض والتمثيل الغذائي، ولكن تناول كمياتٍ كبيرةٍ منه قد يسبب تكوين حصوة الكلى.