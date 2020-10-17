نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر في أقوى إغراء.. نسرين طافش تشعل ماراثون إستعراض الأرداف برفع ساقيها عالياً على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٤٩ صباحاً (دوت الخليج )

نشرت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، بموقع إنستغرام، صورة إغراء جريئة للغاية ، للفنانة السورية نسرين طافش.

وظهرت الفنانة طافش وهي ترتدي سروالاً خفيفاً وملتصقا بجسدها وكأنه قطعة منه، وفانيلة خفيفة وضيقة أيضا مكشوفة الظهر.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

روبي تشعل منصات التواصل بفستان قصير للغاية

نجمة باب الحارة تخوض تحدياً غريباً وتخلع حمالة صدرها أمام المتابعين.. شاهد

فيديو نادر لشجون الهاجري يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

حلا نورة تفاجئ المتابعين وتظهر بالحجاب.. فهل ستعتزل الفن؟

نقل نجل فنان شهير الى المستشفى في ليلة الدخلة

في آخر ظهور لها.. سلمى رشيد تفجر مفاجاة وتخطف الانظار شاهد

بعد الهجوم الحاد عليه.. طارق العريان يستجيب لنجل طليقته أصالة

رجل يقطع رأس زوجته والسبب جاره.. تفاصيل مرعبة

مقربين يكشفون عن مفاجات واسرار في حياة محمود ياسين

أحمد العوضي يخنق ياسمين عبدالعزيز وشيرين تتدخل في اللحظات الأخيرة

لأول مرة.. بوسي تكشف عن معلومات صادمة بما فعله طليقها فيديو

بالصور.. زوج وطليق ياسمين عبدالعزيز يلتقيان لأول مرة بحضور خاطفة "حلاوة"

بملابس تكشف ماتحتها.. مي عمر تثير جنون الجمهور وتظهر مناطق حساسة

تبول فنان فوق زميله في «دفعة بيروت» يثير جدلاً واسعاً (فيديو)

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

وقامت نسرين ، بممارسة تمارين رياضية، حيث قامت برفع ساقيها إلى الأعلى وانحنت إلى الخلف جلوساً ، مما أبرز كل تفاصيلها بوضوح تام للعيان.

رواد موقع إنستغرام، عبروا عن صدمتهم من إطلالة الفنانة السورية، التي أظهرت اجزاء حساسة من جسدها الملتصق بقطعتي ملابس مقاربة للون بشرتها.

وقالوا في تعليقاتهم، أن نسرين طافش بهذا الظهور الجريء أشعلت ماراثون إستعراض الأرداف، الذي تشهده مواقع التواصل الإجتماعي، منذ عدة سنوات.

ولفتوا إلى أن الفنانات المعروفات بالجراءة، في الوطن العربي، بدأت اثارتهن للجدل حولهن، تخفت بشكل كبير، ليتفاجئ الجمهور بجراءة أكبر تورط فيها الفنانة نسرين طافش، لتدفع بنفسها إلى واجهت مدفع الجدل . بحسب وصفهم.

https://www.instagram.com/p/CGa1DntHiCq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGa1DntHiCq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by نسرين طافش (@n.asnk_) on Oct 16, 2020 at 2:17pm PDT

وكان فانز الفنانة نسرين طافش، قد نشر مؤخرًا على موقع إنستغرام، صورة إغراء لها ، أثارت جدلا واسعا.

وظهرت نسرين طافش في هذه الصورة، بفستان ضيق للغاية وكأنه قطعة من جسدها ، بلون ابيض وخطوط ذهبية ، فيما اختارت تسريحة الشعر بلون وردي ناعم واسدلت خصلاتها نحو نصف ظهرها ونصف صدرها لتغطيتهما بالكامل.

كما تعمدت النجمة السورية، في اطلالتها محل العرض، الجلوس في مكان مرتفع ورفع رجلها اليمنى إلى حيث وضعت أردافها، وتركت اليسرى معلقة في الهواء ، مما أدى إلى انكشاف ساقيها واجزاء اعلاهما ، وإلى بروز أردافها بشكل ملفت ومثير.

متابعون قالوا في تعليقاتهم على إطلالة الفنانة نسرين طافش، بأنها واحدة من أكثر إطلالاتها جراءة واغراء.. ، فيما وجه طرف ثاني من المتابعين، انتقادات حادة للفنانة . مطالبينها بالكف عن إثارة الشباب وتجاوز العادات والتقاليد.. حسب قولهم. وتشارك الفنانة السورية نسرين طافش، حاليا في بطولة مسلسل “الوجه الآخر"، رفقة ماجد المصري، بعد عملها الدرامي الأخير ، مسلسل ختم النمر، الذي شاركها في بطولته، احمد صلاح حسني.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام