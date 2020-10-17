روبي تشعل منصات التواصل بفستان قصير للغاية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٩ مساءً (دوت الخليج )

لا يختلف اثنان على الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الفنانة روبي، حيث تستطيع إشعال مواقع التواصل الاجتماعي متى ما أرادت ذلك من خلال إطلالة شبه عارية.

وهذا ما حدث في الساعات الماضية؛ إذ أبهرت روبي متابعيها بعد نشرها صورة جريئة لها عبر حسابها في موقع إنستغرام، وظهرت الفنانة بفستان أسود قصير للغاية مزركش، مع حذاء أسود، فيما ربطت شعرها إلى الخلف بطريقة بسيطة زادت من جمالها، دون أن تكتب أي تعليق على إطلالتها الجديدة، وعلى الرغم من ذلك تصدرت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تغزلوا بجمالها وأناقتها بل وتحرشوا بها لفظياً.

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وبالرغم من الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها روبي إلا أنها من الشخصيات المقلة في التواصل مع الجمهور عبر حساباتها في "السوشال ميديا"، وقد يكون هذا من أبرز أسباب تصدرها للحديث فور أي نشاط لها على حساباتها؛ إذ يشعر جمهورها دومًا بالاشتياق لرؤية صورة جديدة لها، كونها واحدة من أجرأ الفنانات في الوطن العربي.

كما تعتبر روبي من الفنانات الحريصات على الحفاظ على نجوميتهن وشعبيتهن، وذلك بالرغم من بداياتها الفنية التي واجهت العديد من الانتقادات، كونها كانت من أوائل النجمات اللواتي قمن بتصوير كليبات وصفت بالجريئة.

وكانت بداية روبي مع الأغاني الخفيفة والكليبات الجريئة والتي جعلت منها نجمة في بداية الألفية الثالثة، وما أن دخلت عالم التمثيل حتى أثبتت أكثر موهبتها الكبيرة وأنها صاحبة كاريزما عالية.

يذكر أن روبي قامت بأول أدوارها في "فيلم ثقافي" وبعدها قامت بالعمل في فيلم "سكوت حنصور" من إخراج الراحل يوسف شاهين، الذي اختار لها اسمها الفني، حيث أدت دور "بولا" ابنة "لطيفة" في الفيلم.

وتزوجت في عام 2014 من المخرج المصري سامح عبد العزيز، ورُزِقا بابنتهما الوحيدة طيبة في عام 2015، ثم تخلّل الزواج عدة انفصالات، ودعوى خُلع رفعتها روبي في عام 2015 بعد أشهر من إنجابهما لطفلتهما، إلى أن وقع الطلاق رسميًا في الـ 25 من فبراير 2017، حيث أعلن الطرفان عن ذلك.

وانتشرت أخبار مؤخرًا عن عودة روبي للسينما، من خلال فيلم يجمعها بالفنان المصري ماجد الكدواني، الذي كانت قد تشاركت معه منذ فترة بإعلان تلفزيوني حقق نجاحا كبيرا.



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