نشكركم على قرائتكم خبر هل تذكرون الفنانة المصرية “ميرفت أمين” التي اختفت عن الأنظار منذ وفاة رجاء الجدواي؟؟.. شاهدوا كيف ظهرت برفقة دلال عبدالعزيز على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - بعد وفاة صديقتها المقربة رجاء الجداوي، دخلت الفنانة المصرية ميرفت أمين في حالة حداد، ولم تظهر في أي مناسبة فنية منذ ذلك الوقت.

إلا أن ميرفت حرصت على حضور جنازة الفنان محمود ياسين، التي أقيمت بعد ظهر يوم الخميس، والتي شيعت من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

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الفنانة المصرية حضرت برفقة صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وكانت ترتدي ملابس الحداد السوداء، ولفت حجاب باللون الأسود حول رأسها، فيما ارتدت نظارة شمسية، ووضعت كمامة على وجهها.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد كشفت مؤخرا السبب وراء غياب النجمة ميرفت أمين، عن حضور حفل زفاف شقيقها أمير ومنة جاب الله، خاصة أنها من الأصدقاء المقربين لها.

وقالت إلهام، في تصريحات تليفزيونية إنها لا تلوم عليها خاصة أنها تعيش فترة حداد بعد وفاة كل من النجمة شويكار ورجاء الجداوي.

وأضافت إلهام، قائلة:"من وقت وفاة رجاء الجداوي وشويكار هما الاتنين وهي مبتظهرش في أي مناسبة اجتماعية الاتنين كانوا صديقات مقربات جدا منها وهي فعلا في حالة حداد وزعلانة حقيقي وانا مقدرة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية