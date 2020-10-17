نشكركم على قرائتكم خبر رانيا محمود ياسين تنفعل على الهواء بعد وفاة والدها .. وتحذر من “المرأة الملعونة” (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - انفعلت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، على الهواء بسبب ترويج حساب يحمل اسمها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شائعات عن والدها بأنه لم يكن يسأل عليه أحد أثناء فترة مرضة، مؤكدة أن هناك شخصية وصفتها بـ”ملعونة” تقف وراء هذا الحساب، للإساءة للفنانين.

وقالت “رانيا”، إن إحدى السيدات تنتحل شخصيتها على موقع “تويتر”، وتطلق الكثير من الشائعات عنها وعن والدها، موضحة أن بعض وسائل الإعلام والجماهير يعتقدون أنه لها، وينقلون تصريحات عنها.

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وأضافت: “في حساب على تويتر باسم رانيا محمود ياسين، منتحل شخصيتي وبيقول كلام على لساني إن محدش كان بيزور بابا وإن بابا كان تعبان ومحدش بيسأل عليه”، مضيفة: “اللي عاملة الحساب دي واحدة كدابة أنا بابا كان الكل بيسأل عليه”.

وحذرت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من الشخصية التي تنتحل شخصيتها على “تويتر” قائلة: “أرجوكم انتبهوا إلى هذه الملعونة اللي بتكتب كلام كذب عني، أنا عندي كل الأكونتات بتاعتي على السوشال ميديا موثقة وعليها العلامة الزرقاء.