نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بفستان مكشوف.. دينا ترفع سقف الجراءة مجدداً على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٩ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا، صورة جديدة من آخر جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت دينا في جلسة تصوير جريئة باللون الأسود متخذة وضعية الرقص ومتصدرة أغلفة إحدى المجلات، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

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كما بدت الراقصة الاستعراضية في اطلالتها الحديثة، مكشوفة الصدر بالكامل، وبتسريحة شعر منسدلة نحو ظهرها المكشوف، فيما ساقيها تظهر من خلف الفستان الشفاف من الأسفل.

وقال متابعون إن الإطلالة الجديدة للفنانة دينا، لا تختلف من حيث الجراءة عن سابقاتها التي رفعت بها سقف الجراءة بين صفوف العديد من الفنانات اللاتي يتسابقن على ارتداء ملابس مكشوفة لإثارة الجدل حولهن.

https://www.instagram.com/p/CGb744TJoWk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGb744TJoWk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Dina دينا (@dinadancerofficial) on Oct 17, 2020 at 12:36am PDT

وشاركت دينا في مسرحية "ألابندا" عام 2001 وتزوجت من المخرج السينمائي سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وأخرج لها أغنية مصورة "فيديو كليب" مع الفنان أحمد السقا.

وجسدت دينا دور الراقصة في أغلب أفلامها، وقامت بالبطولة المطلقة في فيلم "ابن عز" أمام علاء ولي الدين.

وتشارك حاليا في فيلم "سقراط ونبيلة"، من تأليف عبد الفتاح كمال، وبطولة أشرف عبد الباقي وأحمد فتحي وشريف أبو هميلة ومحمد فهيم وسامي مغاوري ومحمد عبد العظيم والوجهين الجديدين ملك وفادي أشرف. وتدور أحداث الفيلم، الذي يعود الفنان أشرف عبد الباقي للسينما عبره بعد غياب طويل، في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.



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