وفاء عامر تظهر بـ"ثعبان" وهنادي مهنا تبهر الجمهور بـ"الأبيض" في ليلة زفافها (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣١ مساءً (دوت الخليج )

فاجأت الفنانة وفاء عامر، جمهورها بظهورها في مقطع فيديو وهي ممسكة بصاجات، ومرسوم على رجلها "ثعبان"، وهو ما تفاعل معه جمهورها ومتابعوها أثناء مشاركتها في "ليلة حنا" الفنانة هنادي مهنا.

وقد قامت هنادي مهنا أمس بإعلان ليلية زفافها "حنتها"، وسط حضور كبير لنجوم الفن وبعض أصدقائها المقربين من خارج الوسط.

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وظهرت هنادي في الفيديوهات المتداولة لها، عبر إنستغرام، وهي مرتدية جلبابًا أبيضا أثار إنبهار الجمهور، ومسكت بيدها النبوت، ومن خلفها ديكور شعبي مكتوب عليه "قول أقسم"، واستعانت "هنادي" أيضا ببعض المتخصصين في هذه الحفلات، ومنها الطبلة البلدي، والزينة وغيرها من التفاصيل الخاصة بهذه المناسبة.

View this post on Instagram #جوو_2_فن / #وفاء_عامر ترسم ثعبان على قدميها في حنة #هنادي_مهنا #go2fan #wafaaamer #hanadymehana لا تنسوا متابعة الصفحة للتعرف على كل جديد @go2fan A post shared by Go2fan (@go2fan) on Oct 16, 2020 at 4:09pm PDT

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهنادي برفقة عريسها أحمد خالد صالح، وخلفهما لافتة تحمل عنوان "حنة هنادي الليلة"، وهو ما تفاعل معه الجمهور حيث قال أحد المتابعين: "بسم الله ماشاء الله ربنا يسعدكم العمر كله ويتمم فرحتكم على خير ويخليكو لبعض"، وقال آخر: "ربنا يتمم لكم بخير".

واحتفلت هنادي مؤخراً بعقد قرانها على أحمد خالد صالح في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأقارب بعد مرور أقل من عام على خطبتهما، والتي احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضي بمنزل والدها الموسيقار هاني مهنا.

View this post on Instagram #جوو_2_فن / أول فيديو من حنة #هنادي_مهنا #go2fan #hanadymehana #ahmedkhaledsaleh لا تنسوا متابعة الصفحة للتعرف على كل جديد @go2fan A post shared by Go2fan (@go2fan) on Oct 16, 2020 at 12:03pm PDT

وبدأت قصة حب الثنائي بعدما ظهرا في أكثر من مناسبة سويًا قبل إعلان خطبتهما مثل مهرجان القاهرة السينمائي، إضافة إلى ظهورهما في حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثلين لتنشر هنادي صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمي الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدي أي أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

وسبق وفاجأ الفنان أحمد خالد صالح، جمهوره بنشر صورة من حفل عقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا، ولكن تم تعديلها ليظهر بجوارهما والده الراحل الفنان الراحل خالد صالح، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع الصور إنستغرام، في لفتة أثارت إعجاب الجمهور وذكرته بنجمهم الراحل، وعلق عليها قائلاً:" صورة غالية أوي عليا، ربنا يسعدك ويطمنك علينا ويجعلك فخور بينا ومنعم يا أبويا يارب زي ما إحنا طول الوقت فخورين وانتمائنا ليك هو أكبر فخر وسعادة".

يذكر أن أول عمل جمع الثنائي أحمد خالد صالح وهنادى مهنا مسلسل "الفتوة" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وجسدا شخصيتي اثنين يقعان في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولي، ليلى أحمد زاهر، أنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.



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