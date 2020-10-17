نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر اكتشفي بنفسك.. حيل تساعدك على إنقاذ الوزن في 5 دقائق أو أقل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٢ مساءً (دوت الخليج)

جميعنا نستمر دائما في البحث عن أفضل الطرق لفقدان الوزن في أقل وقت ممكن، بينما يتطلب فقدان الوزن إصلاحًا شاملاً لتعديلات نمط الحياة، فإن هذا لا يعني أن الخطوات الصغيرة لا تساعد.

كما يقول الخبراء، حتى أصغر التغييرات يمكن أن تترك تأثيرًا كبيرًا على حياتك. إليك خمس عجائب مدتها 5 دقائق والتي يمكن أن تساعدك على الاقتراب من هدف إنقاص الوزن.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

وفاء عامر تظهر بـ"ثعبان" وهنادي مهنا تبهر الجمهور بـ"الأبيض" في ليلة زفافها (فيديو)

نجمة باب الحارة تخوض تحدياً غريباً وتخلع حمالة صدرها أمام المتابعين.. شاهد

بفستان مكشوف.. دينا ترفع سقف الجراءة مجدداً

روبي تشعل منصات التواصل بفستان قصير للغاية

في أقوى إغراء.. نسرين طافش تشعل ماراثون إستعراض الأرداف برفع ساقيها عالياً

شاهد..مشعوذ اغتصب طفلة لمدة 3 أشهر بحجة علاجها.. كيف كان عقابه؟

فيديو نادر لشجون الهاجري يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

حلا نورة تفاجئ المتابعين وتظهر بالحجاب.. فهل ستعتزل الفن؟

نقل نجل فنان شهير الى المستشفى في ليلة الدخلة

في آخر ظهور لها.. سلمى رشيد تفجر مفاجاة وتخطف الانظار شاهد

بعد الهجوم الحاد عليه.. طارق العريان يستجيب لنجل طليقته أصالة

رجل يقطع رأس زوجته والسبب جاره.. تفاصيل مرعبة

مقربين يكشفون عن مفاجات واسرار في حياة محمود ياسين

أحمد العوضي يخنق ياسمين عبدالعزيز وشيرين تتدخل في اللحظات الأخيرة

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

مشاهدة أشياء إيجابية علي وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكنك العيش بدون التمرير الصباحي عبر موجزات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك؟ حسنًا، حان الوقت للاستفادة بشكل أفضل من هاتفك! اجعل هدفك هو مشاهدة الأشياء الإيجابية علي الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، والتي ستلهمك بالفعل.من منشورات العمل على الأهداف حتى الوجبات الصحية.

الفطار الصحى الفطور من أهم الوجبات التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن في اليوم. إذا كنت تكافح من أجل أن يكون فطورك جاهزًا، فإن إحدى الطرق لتجنب المتاعب هي الاستعداد لها قبل أن الذهاب إلى السرير في الليل.

يمكن لتحضير وجبة بسيطة مدتها 5 دقائق أن يحل جميع مشاكلك ويساعدك على التخطيط ليومك بطريقة أفضل. كما ان هناك بعض الخيارات الصحية للفطار، مثل الشوفان والعصائر ، إحدى الطرق لبدء يومك بشكل صحي.

المشي قد المستطاع يعد المشي أحد أكثر التمارين فعالية وقابلة للتنفيذ لفقدان الوزن. إذا كنت تكافح من أجل الالتزام بخطة التمرين، فابدأ بالفعل باتخاذ بعض الخطوات. إنها أيضًا طريقة جيدة للبقاء نشيطًا بدنيًا طوال اليوم. اجعل هدفك هو المشي لمدة خمس دقائق كل 30-45 دقيقة، ستندهش من رؤية الفرق الذي تحدثه!

تناول القهوة قبل التمرين يقسم العديد من مدربي اللياقة البدنية والمشاهير أن القهوة هي مشروبهم المفضل قبل التمرين وهم محقون في ذلك! تساعد القهوة على إطلاق المنشطات التي تشعرك بالسعادة في جسمك، وتمنحك الطاقة والدعم خلال التمرين. يمكن أن يحافظ أيضًا على الرغبة الشديدة لديك. بالإضافة إلى أنها منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها مثالية لفقدان الوزن.

استنشاق الروائح تشير الدراسات إلى أنه حتى النشاط البسيط مثل استنشاق الروائح والزيوت الأساسية يمكن أن يعزز فقدان الوزن. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك القرفة وبذور العنب والنعناع. تحتوي بعض الأطعمة أيضًا على نواقل عصبية قوية تُعرف باسم GABA يمكنها تثبيت شهيتك وإبطاء عملية الهضم والعمل على مستويات التوتر





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام