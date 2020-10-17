شاهد..مشعوذ اغتصب طفلة لمدة 3 أشهر بحجة علاجها.. كيف كان عقابه؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٥ مساءً (دوت الخليج)

على مدار 3 أشهر، اغتصب مشعوذ هندي طفلة صغيرة تبلغ من العمر 14 عاما بحجة علاجها.

وأخبر المشعوذ والدي الطفلة أنه ينبغي عليه ممارسة العلاقة الحميمة معها بشكل بطيء ومتأن ليخلق تواصلا بينهما يؤدي إلى العلاج.

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وبعد تكرار ذلك، أصيبت الطفلة بعدوى في الأعضاء التناسلية، الأمر الذي كشفه طبيب في مشفى.

وبعد انكشاف الأمر، هاجمت مجموعة من الرجال والنساء المشعوذ وأوسعوه ضربا باللكمات والأحذية وحطموا محتويات مكتبه.

ولم يعرف إذا ما تم تسليمه إلى الشرطة أم لا.





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