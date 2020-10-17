عارية الصدر والظهر.. بطلة "أنت أطرق بابي" تظهر قبل قليل بإطلالة ساخنة (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٥٥ مساءً (دوت الخليج )

ظهرت نجمة مسلسل أنت أطرق بابي، هاندا أرتشيل، عبر حسابها على موقع إنستغرام، في إطلالة جريئة خطفت الأنظار.

وبدت هاندا في اطلالتها عارية الصدر مع الظهر حتى الخصر، فيما غطت اسفلها بقطعة قماش خفيف باللون الأسود .

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واختارت النجمة التركية لهذه الإطلالة الحديثة والجريئة، تسريحة شعر جذابة ومثيرة، انسدلت خصلاتها نحو ظهرها وصدرها المكشوفان.

وحازت هذه الإطلالة على ما يقارب المليون إعجاب خلال ساعة فقط من نشرها، بالإضافة إلى ما يقارب من 13 الف تعليق ، بعدة لغات ولهجات ، وهو ما يؤكد الجماهيرية الواسعة التي تحظى بها في العديد من بلدان العالم.

https://www.instagram.com/p/CGcIpJAgOwt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGcIpJAgOwt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Hande Erçel (@handemiyy) on Oct 17, 2020 at 2:28am PDT

وكانت صحف تركية، قد ذكرت مؤخراً أن انفصال هاندا أرتشيل عن حبيبها ومواطنها الفنان مراد دالكيتش، قبل أيامٍ من زفافهما، كان مكلفًا على الأخير من الناحية المادية وجعله يدفع مبلغًا باهظًا.

وفي التفاصيل التي نقلتها التقارير الإخبارية، فإنَّ مراد دالكيتش قام بدفع الإيجار البالغ قيمته 600 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 76 ألف دولار أمريكي، مقدما للفيلا الفاخرة التي قام الثنائي السابق باستئجارها في منطقة تشوبوكلو في إسطنبول من أجل الإقامة فيها بعد الزفاف وهي الفيلا ذاتها التي كانا يعيشان فيها أثناء علاقتهما.

وأضافت التقارير بأنَّه لحظة انفصال هاندا أرتشيل عن مراد دالكيتش، غادر الأخير الفيلا ليمكث في مكتبه الموجود في حي اتيلير الواقع على الجانب الأوروبي من إسطنبول، منتظراً إلى حين قيام هاندا بحزم أمتعتها منها ومغادرتها.

كما أشارت تلك المصادر إلى أن الفنان التركي لم يعد إلى تلك الفيلا نهائيا منذ مغادرتها وأنه سيقوم بتسليمها الشهر المقبل، فيما بدأ بالفعل البحث عن شقةٍ جديدة تناسبه في مناطق أخرى داخل إسطنبول.

وعلى صعيدٍ آخر كان مراد ، قد فاجأ الجمهور باعترافه بأن هناك من كان يعتقد أنه "مثليّ الجنس"، إذ قال أثناء حلوله ضيفاً على أحد اللقاءات الصحفية: "عندما ذهبت لأحد اللقاءات في جامعة إزمير، أحدهم اعتقد أني مثلي، حيث رفع يده وسألني: ما الذي بينك وبين هذا الشاب" وكان يقصد أحد المشاهير الآخرين، مبيناً أن رد فعله على ذلك السؤال كان بالضحك، ومبرراً هذا الاعتقاد عنه، بأنه لم يكن يهتم بعلاقاته مع النساء حينها.

يُذكر أن هاندا أرتشيل اعلنت انفصالها عن مراد دالكيتش في شهر يولويو/تموز الماضي، الذي ظهرت فيه مع رفيقها في بطولة مسلسل "أنت أطرق بابي " الفنان كرم بورسين، عبر إعلان عن المسلسل وهي تتبادل القبلات معه، وعلقت على قرار انفصالها عن مراد بالقول: "مراد لم يكن مجرد حبيب، مراد صديقي ورفيق دربي وهو شخص ذو قيمة بالنسبة لي. لذلك على الرغم من انفصالنا سوف نبقى صديقين لأنه كان معي في أصعب لحظات حياتي وسوف أتذكره دائمًا.. سوف أقدر احترامكم للقرار الذي اتخذناه وكتابة الاخبار بحذر".



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