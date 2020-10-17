وصفة فعّالة .. عسل النحل يخفّف متاعب السعال لدى الأطفال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٤٠ مساءً (دوت الخليج)

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إنه يمكن تخفيف متاعب السعال لدى الأطفال بواسطة عسل النحل؛ حيث إنه يعد وصفة منزلية فعالة وخالية من الآثار الجانبية لعلاج عدوى المسالك التنفسية العلوية، خاصة لدى الأطفال.

ومع ذلك لا يعد عسل النحل مناسبا للأطفال الأقل من عام؛ نظرا لأن البكتيريا الموجودة به قد تؤدي إلى إطلاق سموم في أمعاء الرضيع، والتي ترفع بدورها خطر تعرضه لشلل العضلات أو الشلل التنفسي. وليس من المفيد تسخين العسل أولا؛ حيث لا يقضي ذلك على البكتيريا.

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وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار متاعب السعال لدى الطفل لمدة تزيد عن أسبوعين، خاصة إذا كان السعال مصحوبا بأعراض أخرى مثل الحمى وقصر النفس.



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