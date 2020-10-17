5 أسباب تضعف الرغبة الجنسية بعد سن الـ40

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٥ مساءً (دوت الخليج)

نجاح العلاقة الزوجية لدى المرأة يقتصر بشكل أساسي على الرغبة، وتشتكي الكثير من السيدات في عدم وجود رغبة لديهن بممارسة العلاقة الزوجية خصوصاً في سن الثلاثين وحتى الأربعين.

ويعود الامر إلى عوامل عدّة، واليوم نعرض عليكن أهم الأسباب التي تتحكّم برغبة السيدة في إقامة العلاقة الحميمة من عدمها.

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1-الإستقرار والطمأنينة:

تعتبر عاملاً مهمّاً ورئيسياً فكلّما شعرت المراة بالإستقرار إزدادت لديها الرغبة في ممارسة العلاقة الحميمة وكلّما شعرت بعدمه نفرت منها.

2-الألم أثناء الجماع:

إذا كانت السيدة تتألم خلال العلاقة الحميمة فهذا الامر سيجعلها ترفضه وتتهرّب منه. لذلك يجب على السيدات اللواتي يشعرن بالألم بالتوجّه فوراً إلى الإستشارة الطبيّة كي لا يدمّر هذا الأمر سعادتهن وزواجهن.

3-الحالة النفسية والمزاجية:

فالمراة بعكس الرجل حيث تتحكّم مشاعرها بكلّ ما يدور حولها حتى أن رغبتها في ممارسة الحبّ تتأثّر بهذا العامل، لذلك على الرجل الإنتباه دوماً إلى حالة زوجته النفسية.

4-الأدوية المضادة للإكتئاب:

توصّلت الدراسات إلى ان تناول السيدة للأدوية المضادة للإكتئاب تخفض لديها مستوى الرغبة الجنسية إلى نسبة 58%.

5-حبوب منع الحمل:

حيث ان الهرمونات الموجودة في هذه الحبوب تخفض من نسبة الرغبة بشكل لافت لدى جميع السيدات اللواتي يتناولنها.



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