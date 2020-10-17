نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بحمالة صدر.. ميريام فارس تثير الجمهور بوصلة رقص ساخنة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٢ مساءً (دوت الخليج)

أعاد رواد مواقع التواصل تداول فيديو مثير للفنانة اللبنانية ميريام فارس، ظهرت ترقص فيه من شرفة منزلها بملابس فاضحة.

ويظهر الفيديو الذي كانت النجمة اللبنانية شاركته متابعيها على" انستجرام" وهي تخلع ملابسها وترقص شبه عارية على شرفة منزلها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

فيديو رقص.. نبيلة عبيد تعزي في رحيل محمود ياسين بهز خصرها واردافها

عارية الصدر والظهر.. بطلة "أنت أطرق بابي" تظهر قبل قليل بإطلالة ساخنة (شاهد)

وفاء عامر تظهر بـ"ثعبان" وهنادي مهنا تبهر الجمهور بـ"الأبيض" في ليلة زفافها (فيديو)

نجمة باب الحارة تخوض تحدياً غريباً وتخلع حمالة صدرها أمام المتابعين.. شاهد

5 أسباب تضعف الرغبة الجنسية بعد سن الـ40

بفستان مكشوف.. دينا ترفع سقف الجراءة مجدداً

روبي تشعل منصات التواصل بفستان قصير للغاية

في أقوى إغراء.. نسرين طافش تشعل ماراثون إستعراض الأرداف برفع ساقيها عالياً

مشعوذ اغتصب طفلة لمدة 3 أشهر بحجة علاجها.. كيف كان عقابه؟(شاهد)

فيديو نادر لشجون الهاجري يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

حلا نورة تفاجئ المتابعين وتظهر بالحجاب.. فهل ستعتزل الفن؟

نقل نجل فنان شهير الى المستشفى في ليلة الدخلة

في آخر ظهور لها.. سلمى رشيد تفجر مفاجاة وتخطف الانظار شاهد

بعد الهجوم الحاد عليه.. طارق العريان يستجيب لنجل طليقته أصالة

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

وكانت شقيقة ميريام تحدتها بأن تعيد رقصتها على ريتم أغنيتها “قومي”، فقبلت التحدي بالفيديو.

وتعرضت الفنانة اللبنانية عقب نشر الفيديو لانتقادات واسعة من متابعيها الذين اتهموها بتعمد الإثارة.

وتصدرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مؤخرا محرك البحث الشهير “جوجل”، بعدما انتشرت العديد من التكهنات حولها والتي تشير إلى حملها في طفلها الثاني، حيث فضلت ميريام فارس أن تخفي خبر حملها إلا أنه لن يدم طويلًا.

وكشف تردد الفنانة ميريام فارس على محال الأطفال ذات الأعمار الصغيرة أنها حامل في طفلها الثاني كونها في أواخر الشهر الخامس، ليتداول العديد من الجمهور صور ميريام فارس مؤكدين حملها في طفل ذكر.

وحرصت الفنانة ميريام فارس على إرتداء الفساتين الفضفاضة على مدار الفترة القليلة الماضية، تزمنًا مع إنتفاخ بطنها في محاولة منها للتكتم على حملها لأطول فترة ممكنة.

View this post on Instagram A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on Dec 29, 2018 at 6:52am PST





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام