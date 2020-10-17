فيديو رقص.. نبيلة عبيد تعزي في رحيل محمود ياسين بهز خصرها واردافها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥٦ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة المصرية نبيلة عبيد مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، يحتوي على وصلة رقص لها من فيلم "الراقصة والسياسي"، والتي جرى تركيبها على أغنية "عدى الكلام" للفنان المغربي سعد لمجرد.

وارادت عبيد من خلال هذا الفيديو الإشادة بالفنان المغربي وصوته، حيث كتبت تعليقا قالت فيه: "الجمال عدى الكلام...سعد المجرد صوت جميل من المغرب العزيز...المشاهد من فيلم الراقصة والسياسي..وحشتوني...مساء الفل على عيونكم".

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وتفاعل متابعو النجمة مع الفيديو، مشيرين إلى جمالها الذي لم يتغير طوال تلك السنين؛ إذ إن الفيلم جرى عرضه عام 1990 أي قبل 30 عاما وما زالت نبيلة تتمتع بذات الملامح.

إلا أنه وعلى الرغم من كل تلك التعليقات الإيجابية، كان هناك من وجه إليها انتقاد على نشرها هذا الفيديو لكسرها الحداد على وفاة زميلها الفنان الكبير محمود ياسين، ومن تلك التعليقات :"اتصور اليوم الثالث على وفاة زميلك محمود ياسين" ، "اخرتها تعزي ياسين بفيديو رقص" .

فيما ذهب آخرون إلى القول بأن الفنانة نبيلة عبيد، أرادت بهذا الفيديو وترويجها لإحدى أغاني سعد لمجرد، التأكيد على أنها ضد الحملة التي تعرض لها لمجرد مؤخرا بعدما تم الإعلان عن حفل غنائي له في مصر، لتتعرض الشركة المنظمة للحفل إلى ضغوط كبيرة بسبب تهم سابقة وجهت إلى سعد في فرنسا؛ فأضطرها في نهاية الأمر إلى إلغائه؛ ما جعل الجمهور المغربي يشكرها على موقفها هذا، ويعبر في نفس الوقت عن استيائه من استهداف الفنان المغربي سعد المجرد الذي برئ من تهم التحرش .

View this post on Instagram الجمال عدى الكلام...سعد المجرد صوت جميل من المغرب العزيز ...المشاهد من فيلم الراقصه و السياسي وحشتوني...مسا الفل على عيونكم #سينما_نبيله_عبيد A post shared by Nabila Ebeed - نبيلة عبيد (@nabilaebeedofficial) on Oct 16, 2020 at 9:37am PDT

هذا وكانت النجمة المصرية قد أثارت الاستغراب بغيابها عن جنازة الراحل محمود ياسين، والذي بررته بأنها تعرضت لاَلام كبيرة في أسنانها خلال الأيام الماضية، مما اضطرها للغياب عن جنازته، مبينة أنها لم تكن تتحمل الألم الموجود في العصب، كما أنها أيضًا لا تتحمل لحظة وداع أحد من أصدقائها.

وأضافت في مداخلة هاتفية لها مع إنجي علي في أحد البرامج الإذاعية: "كلنا نعزي أنفسنا على وفاة النجم العظيم، الفارس النبيل، (محمود) لن يُعوض نهائيًا، فقد كان شخصًا على خلق وإنسانًا نبيلًا، فاهم صناعة الفن والشغل، وكواليسه محترمة، وعلاقاته في منتهى الاحترام"، مشيرة إلى أنها عملت معه في 4 أفلام.

يُذكر أن الفنان العربي الكبير محمود ياسين، رحل صباح الأربعاء الماضي، بسبب التهاب رئوي حاد عن عمر يناهز 79 عاما.



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