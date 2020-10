فيديو رقص.. نبيلة عبيد تعزي في رحيل محمود ياسين بهز خصرها واردافها

View this post on Instagram

الجمال عدى الكلام...سعد المجرد صوت جميل من المغرب العزيز ...المشاهد من فيلم الراقصه و السياسي وحشتوني...مسا الفل على عيونكم #سينما_نبيله_عبيد

A post shared by Nabila Ebeed - نبيلة عبيد (@nabilaebeedofficial) on Oct 16, 2020 at 9:37am PDT