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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال مسؤول أمني إسرائيلي، إن "تل أبيب غير معنية بتصفية الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله"، مضيفا أنها "لو أرادت قتله.. لقتلته بالفعل".

وأشار رئيس شعبة البحوث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، درور شالوم، إلى أن نصر الله يدرك تماما أن لبنان سيخسر في حال فتح النار على إسرائيل.

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إسرائيل تتحدث عن تصفية حسن نصر الله في لبنان!

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وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي في حوار مع صحيفة "إيلاف" إن "إيران تعد مصدر القلاقل والأزمات في المنطقة بشكل مباشر عبر مشروعها النووي والصواريخ الدقيقة وعبر أذرعها في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغزة".

وكان شالوم أكد أن إسرائيل تعتبر الرئيس السوري بشار الأسد عدوا لها، معتبرا أنه "كان يجب قتله عندما استخدم أسلحة كيميائية"، حسب زعمه.

المصدر: "إيلاف" + وكالات