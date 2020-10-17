اغتصاب طفلة عمرها 3 اعوام وقتلها و السبب صادم!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

اغتصبت وقتلت طفلة هندية تبلغ من العمر ثلاث سنوات في منطقة ”لاكيمبورخير“ بولاية ”أوتار براديش“، بسبب خلافات بين العائلات المتنازعة في المنطقة.

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ويعد مقتل هذه الطفلة الحادث الثالث الذي تشهده هذه المنطقة خلال 20 يومًا فقط.

وعثر على الطفلة الخميس الماضي في حقل يبعد 1600 قدم عن منزلها.

وأكدت الشرطة أن الطفلة تعرضت للاغتصاب والخنق حتى الموت، وتم إلقاء القبض على مشتبه به بعد أن اتهمه والدها بخطف ابنته وقتلها بسبب خصومة عائلية قديمة.

وأوضحت الشرطة أنها فور تلقي البلاغ من والد الطفلة، تم تشكيل 4 فرق للبحث عن المشتبه به وإلقاء القبض عليه .

وكانت منطقة ”لاكيمبورخير“ قد شهدت حادثتين ممثالتين بسبب الخلافات والنزاعات العائلية.

وكان قد عثر على فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا بعد خروجها من منزلها لاستكمال أوراق حصولها على منحة دراسية وهي ميتة ومشوهة بعد تعرضها للاغتصاب بالقرب من بركة تبعد عن قريتها مسافة 200 متر.

وقبل هذه الحادثة عُثر على جثة فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في حقل قصب السكر بعد تعرضها للاغتصاب والخنق حتى الموت



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