نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السعال المزمن أسبابه وعلاقته بأمراض الجهاز التنفسي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:١٥ مساءً (دوت الخليج)

قال الطبيب الروسي المختص، ألكسندر مياسنيكوف، إن السعال المزمن ليس دائما عرضا مرتبطا بأمراض الجهاز التنفسي.

وأوضح الطبيب مياسنيكوف، مقدم برنامج الصحة في القناة الروسية الأولى، أن أحد أسباب السعال المزمن قد يكون "الارتجاع"، وهي خروج حمض الهيدروكلوريك من المعدة إلى المريء.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بشروط.. بوسي تعلن موافقتها على مساعدة والدها بعد وساطة عدة أطراف

أبو هشيمة يتجول مع ياسمين صبري بسيارة فخمة والمفاجأة في رفيقهما الثالث.. شاهد

بفستان شفاف.. صبا مبارك تستعرض إنحناءاتها وتفاصيلها بجراءة أثارت الجدل (صور)

الراقصة نرمين تظهر عارية في الحمام والجمهور يطالبها بمسح الصور فوراً.. شاهد

فيديو رقص.. نبيلة عبيد تعزي في رحيل محمود ياسين بهز خصرها واردافها

اغتصاب طفلة عمرها 3 اعوام وقتلها و السبب صادم!

بحمالة صدر.. ميريام فارس تثير الجمهور بوصلة رقص ساخنة

عارية الصدر والظهر.. بطلة "أنت أطرق بابي" تظهر قبل قليل بإطلالة ساخنة (شاهد)

وفاء عامر تظهر بـ"ثعبان" وهنادي مهنا تبهر الجمهور بـ"الأبيض" في ليلة زفافها (فيديو)

نجمة باب الحارة تخوض تحدياً غريباً وتخلع حمالة صدرها أمام المتابعين.. شاهد

5 أسباب تضعف الرغبة الجنسية بعد سن الـ40

بفستان مكشوف.. دينا ترفع سقف الجراءة مجدداً

روبي تشعل منصات التواصل بفستان قصير للغاية

في أقوى إغراء.. نسرين طافش تشعل ماراثون إستعراض الأرداف برفع ساقيها عالياً

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

ويؤثر الارتجاع على الجهاز الهضمي ويزعج المريض ويسبب صعوبة التنفس، خاصة بعد تناول الوجبات، وكذلك يمكنه أن يكون سببا للسعال المزمن.

كذلك أشار الأخصائي إلى أن السعال يمكن ملاحظته لدى مرضى القلب، وخاصة عندما تتراكم السوائل في التامور (الكيس الذي يحيط بالقلب).

ووفقا لمياسنيكوف، يجب أيضا فحص آذان المرضى الذين يعانون من السعال المزمن والجيوب الأنفية الفكية، لأن الالتهاب المزمن أو التحسسي في هذه المناطق يمكن أن يسبب تشنج قصبي، ما ينتج عنه سعال.

وكإجراء وقائي، أوصى الطبيب بعدم إهمال الفحص الطبي السنوي، والابتعاد عن التوتر، والمحافظة على درجة رطوبة داخل البيت لا تقل عن 60 درجة.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام