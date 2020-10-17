نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر انتبه.. غسل اليدين طويلا خطر على الصحة! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٤١ مساءً (دوت الخليج)

وتحذر الدكتورة في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، في اليوم العالمي لغسل اليدين، من أن غسل اليدين بالماء الساخن والصابون طويلا ، وخاصة باستخدام مواد منظفة قوية، لا يؤدي إلى قتل الفيروس دائما، بل على العكس، يؤدي إلى جفاف الجلد، ويوفر الظروف الملائمة لتكاثر وانتشار البكتيريا.

وتقول، الاهتمام بغسل اليدين بين فترة وأخرى مسألة جيدة. ولكن تكرار العملية ولفترة طويلة، وخاصة باستخدام مواد تنظيف قوية وبالماء الساخن، يمكن أن يلحق الضرر باليدين ويسبب جفاف الجلد، ما يخلق ظروفا ملائمة جدا لتكاثر وانتشار البكتيريا.

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ووفقا لها، مع أن قواعد غسل اليدين بسيطة جدا والجميع يعرفها، إلا ان البعض ينساها أو يتناساها ولا يوليها الأهمية اللازمة.

وتقول، قبل كل شيء عند غسل اليدين يجب نزع جميع المجوهرات والحلي من الأصابع وكذلك الساعة وغيرها. بعدها نبلل اليدين ومن ثم نستخدم الصابون مدة 20 ثانية، لحين الحصول على رغوة كثيفة، يتم خلالها تنظيف المناطق بين الأصابع وتحت الأظافر والجانب الخلفي لليدين والمعصمين. وتعتبر مدة 30 ثانية، فترة مثالية لغسل اليدين.

وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي لغسل اليدين الذي يحتفل به في 15 أكتوبر من كل سنة أقرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسيف، في عام 2008.



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