نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الراقصة نرمين تظهر عارية في الحمام والجمهور يطالبها بمسح الصور فوراً.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٤ مساءً (دوت الخليج)

نشرت الراقصة التونسية المثيرة للجدل نرمين سفر، صوراً صادمة لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الراقصة وهي في الابنيو أثناء الاستحمام، عارية تمامًا، فيما حاولت أن تغطي صدرها بيديها، ما استفز المتابعين على صفحتها الذين هاجموها معتبرين انها جريئة أكثر من اللزوم وطلبوا منها ازالة هذه الصور بأسرع وقت ممكن، ووجه لها البعض اتهامات وشتائم عنيفة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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ولم تكتف نرمين من نشرها صوراً في الحمام بل نشرت صورا اخرى وهي تتمدد على السرير وهي ترتدي روب الاستحمام وتأكل الفواكة.

ويأتي ظهورها بهذا الشكل الفاضح بعد عرضها لتهديدات بالقتل من قبل كتائب “عقبة بن نافع” المصنفة كتنظيم إرهابي في تونس.

https://www.instagram.com/p/CGN5wYfHsBu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGN5wYfHsBu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Nermine sfar ???? ملكة الإستعراض (@nermine_sfar) on Oct 11, 2020 at 1:48pm PDT

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