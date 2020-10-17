نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بفستان شفاف.. صبا مبارك تستعرض إنحناءاتها وتفاصيلها بجراءة أثارت الجدل (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٥٣ مساءً (دوت الخليج )

تداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، بموقع إنستغرام، صور للفنانة الشهيرة صبا مبارك، وهي بفستانين شفافين يظهران ما تحتهما .

واثارت صور النجمة الأردنية، ردود أفعال متباينة، بين جمهورها ومحبيها، فمنهم من تغنى بجمالها وقوامها وجمالها الساحر، ومنهم من اعتبر ظهورها بملابس شفافة وضيقة إساءة لمسيرتها الفنية المميزة.

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كما علق عدد أخر من المتابعين بكلمات وأشكال تحمل معاني الحب والعشق للفنانة صبا مبارك، وتبدي إعجابهم بإطلالتها الجريئة ، وفي نفس الوقت تحدث البعض عن ما أسموه "وضع الفنانة نفسها في موقف محرج بعد أن أقدمت على الظهور بهذه الفساتين" . ولفتوا إلى ظهور اجزاء حساسة من جسدها واستعراضها لانحناءاتها وتفاصيلها في الإطلالة المتداولة.

https://www.instagram.com/p/CGZeAzpHBy0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGZeAzpHBy0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by ????????????????????︎ (@sara_ffahmy) on Oct 16, 2020 at 1:37am PDT

يذكر أن الفنانة الأردنية صبا مبارك، تتمتع بتقديم الأدوار الصعبة والمُتنوِّعة، ولها مشاركات كثيرة في الدراما المصرية والعربية منهاٍ: مسلسلات "طايع" و"أفراح القبة" و"العهد" و"حكايات بنات". واستطاعت صبا من خلال أدوارها تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي.

وتحدَّثت صبا في وقت سابق عن سبب غيابها العامين الماضيين عن الدراما المصرية، رغم كونها من أهم نجماتها حالياً، وينتظرها الجمهور المصري بشغف، وخاصة في شهر رمضان، قائلة "أحب الدراما المصرية جدّاً، وقد قرَّبتني من الجمهور المصري، والعربي أيضاً، وبعد نجاح كبير حقَّقه مسلسل (طايع) مع الفنان عمرو يوسف، الذي استغرق وقتاً ومجهوداً ومشقَّة لا يمكن وصفها، كنت أتمنى الوجود بعمل قوي، لكن بكل أسف كان غيابي خارجاً عن إرادتي في الفترة الأخيرة.

وأوضحت في تصريحات صحفية مؤخراً ، أن غيابها لم يكُن متعمداً، وإنما يعود لانشغالها بقائمة أعمال مُرتبطة بها زمنياً، ولا بد من تنفيذها، حيث كنت مرتبطة بإنتاج مسلسل عبور، عن اللاجئين في الأردن، وكذلك فيلم بنات عبد الرحمن، مع المخرج زيد أبو حمدان، وفيلم أميرة مع المخرج محمد دياب.

ووعدت الجمهور بالتواجد بالدراما المصرية في أقرب فرصة مع أول دور أجده متميزاً، ويُناسب رجوعي وما قدَّمته مؤخراً من أعمال حقَّقت ثقة كبيرة مع الجمهور المصري والعربي".



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