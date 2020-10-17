أبو هشيمة يتجول مع ياسمين صبري بسيارة فخمة والمفاجأة في رفيقهما الثالث.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:١٩ مساءً (دوت الخليج)

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر خاصية "استوري" علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ياسمين صبري داخل السيارة بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مرتدية بدي أسود أنيق ورفعت شعرها للخلف ووضعت لمسات هادئة من الميكب واختارت الألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، مع وضع الكحل لتبرز من جمال عينيها. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بشروط.. بوسي تعلن موافقتها على مساعدة والدها بعد وساطة عدة أطراف بفستان شفاف.. صبا مبارك تستعرض إنحناءاتها وتفاصيلها بجراءة أثارت الجدل (صور) الراقصة نرمين تظهر عارية في الحمام والجمهور يطالبها بمسح الصور فوراً.. شاهد فيديو رقص.. نبيلة عبيد تعزي في رحيل محمود ياسين بهز خصرها واردافها اغتصاب طفلة عمرها 3 اعوام وقتلها و السبب صادم! بحمالة صدر.. ميريام فارس تثير الجمهور بوصلة رقص ساخنة عارية الصدر والظهر.. بطلة "أنت أطرق بابي" تظهر قبل قليل بإطلالة ساخنة (شاهد) وفاء عامر تظهر بـ"ثعبان" وهنادي مهنا تبهر الجمهور بـ"الأبيض" في ليلة زفافها (فيديو) نجمة باب الحارة تخوض تحدياً غريباً وتخلع حمالة صدرها أمام المتابعين.. شاهد 5 أسباب تضعف الرغبة الجنسية بعد سن الـ40 بفستان مكشوف.. دينا ترفع سقف الجراءة مجدداً روبي تشعل منصات التواصل بفستان قصير للغاية في أقوى إغراء.. نسرين طافش تشعل ماراثون إستعراض الأرداف برفع ساقيها عالياً فيديو نادر لشجون الهاجري يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل وكانت الفنانة ياسمين صبري ظهرت قبل أسبوعين برفقة زوجها الملياردير أحمد أبو هشيمة، وبدا واضحا أن ياسمين وضعت لمسة الأناقة المميزة لها على إطلالة زوجها، حيث ظهرا معا بنفس الدرجة للون الأزرق الداكن، مع لمسات بسيطة من الاكسسوارات. يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية"، وشاركها بطولته أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي.

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