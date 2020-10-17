بشروط.. بوسي تعلن موافقتها على مساعدة والدها بعد وساطة عدة أطراف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣٩ مساءً (دوت الخليج )

كشفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية بوسي، عن موافقتها بشروط ، على تقديم المساعدة اللازمة لوالدها المسن والمصاب بالمرض الذي يحتاج لإجراء عملية جراحية ، وذلك بعد وساطة عدة أطراف عقب إنتشار مقطع فيديو لوالدها الحاج محمد شعبان، شن فيه هجوماً عنيفاً ضدها. مؤكدا انقطاعها عنه منذ أكثر من 4 سنوات، وعدم إرسال أي مساعدات مالية له.

وعقب هذا الهجوم تدخل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين، وعدة أطراف مقربة من الفنانة بوسي للعدول عن قرار مقاطعتها لوالدها .

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وقالت المصادر إن هاني شاكر، أجرى اتصال هاتفي مع بوسي، بالإضافة إلى اتصالات عدد من أصدقائها المقربين، لإقناعها بالعدول عن قرار قطع علاقتها بوالدها ومساعدته كونها الأولى بتلك الخطوة.

بدورها ردت الفنانة بوسي ، على المتصلين بالافادة بأن والدها الذي يشكوها حاليا، قام بطردها ووالدتها من المنزل في فترة سابقة، دون أن يعمل حسابه للمرحلة التي وصل إليها، مضيفة - وفقا للمصادر- بأنها قاطعته كرد فعل على ما قام به معها ومع والدتها وهو سندهما في الحياة.

وأضافت المصادر أن المقربين من بوسي أقنعوها بمساعدة والدها والاستجابة لمطلبه في علاجه على نفقتها، وأنها وافقت على ذلك بشرط أن لا ينجرف لوسائل الإعلام واستغلاله في صناعة فيديو يشوه صورتها .حسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن بوسي شددّت على أنه حال الظهور في مقاطع أخرى وكشف الحياة الشخصية للجمهور فلن تبالي بعدها بأي شيء وستقطع مساعدتها له تمامًا، لافتا أنها لا ترغب في رؤيته حاليًا حتى تتحسن حالتها النفسية وتزول المشاكل مع مرور الوقت.

وارجعت المصادر السبب وراء عدم مساعدة بوسي، لوالدها خلال الفترة الماضية، إلى دخولها في قضايا وخلافات مع طليقها في ظل تورطها في قضايا شيكات بدون رصيد والحكم عليها بالحبس قبل أن تزول تلك العقوبة مع الوقت كونها سافرت خارج مصر طوال الفترة الماضية ولم تعد إلا مع عودة الطيران مجددًا بين الدول.

يأتي موقف بوسي "المشروط" بعد تعرضها للعديد من الانتقادات من جانب الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وقبل ذلك بعد خروج والدها عن صمته وكشف إنقطاعها عنه وعدم سؤالها عنه ومساعدته، ومما جاء في انتقادات الجمهور قولهم " أبوها وتقاطعه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، "يقعد باباك يا مريضة"، و"حتى كان أعمل أكثر من هكا يبقى بوك وبالوالدين إحسانًا"، ومهما كان قاسي عليك هو أبوك واعرفي إن ربنا راضي عنك بسؤالك عنه ربنا عايزك تكوني بارة به ارجعي يا بوسي لربك وروحي لوالدك لعلها تكون أيام قليلة والعلم عند الله".

وكان قد تحدث والد بوسي عن احتياجه الشديد للمال بعدما توقفت بوسي عن إرسال الإمداد الشهري له ولأسرته، شاكيًا من وجود أمراض مزمنة به تحتاج إلى علاجات وعمليات جراحية .

وروى شعبان، أنه عاجز عن العمل لكبر سنه وقد يضطر إلى التسول حال عدم وقوف ابنته إلى جانبه.



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