نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 6 أطعمة تؤثر على الرغبة الجنسية! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١٠ مساءً (دوت الخليج)

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاي" بعض الأطعمة الشائعة التى يمكن أن تقتل الرغبة الجنسية، كما يمكن أن تؤدى إلى مضاعفات أخرى مثل عدم الانتصاب والبرود الجنسى عند النساء.

وذكر التقرير أن الأطعمة التى تؤثر على الرغبة الجنسية تشمل الآتى :

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

غاضبة.. مي العيدان: هذا إيحاء قذر إستحوا شوية في بنات وحريم (فيديو)

بحمالة صدر فقط.. منة فضالي تكشف وتستعرض مفاتنها في إطلالة ساخنة (شاهد)

بشروط.. بوسي تعلن موافقتها على مساعدة والدها بعد وساطة عدة أطراف

أبو هشيمة يتجول مع ياسمين صبري بسيارة فخمة والمفاجأة في رفيقهما الثالث.. شاهد

بفستان شفاف.. صبا مبارك تستعرض إنحناءاتها وتفاصيلها بجراءة أثارت الجدل (صور)

الراقصة نرمين تظهر عارية في الحمام والجمهور يطالبها بمسح الصور فوراً.. شاهد

فيديو رقص.. نبيلة عبيد تعزي في رحيل محمود ياسين بهز خصرها واردافها

اغتصاب طفلة عمرها 3 اعوام وقتلها و السبب صادم!

بحمالة صدر.. ميريام فارس تثير الجمهور بوصلة رقص ساخنة

عارية الصدر والظهر.. بطلة "أنت أطرق بابي" تظهر قبل قليل بإطلالة ساخنة (شاهد)

وفاء عامر تظهر بـ"ثعبان" وهنادي مهنا تبهر الجمهور بـ"الأبيض" في ليلة زفافها (فيديو)

نجمة باب الحارة تخوض تحدياً غريباً وتخلع حمالة صدرها أمام المتابعين.. شاهد

بفستان مكشوف.. دينا ترفع سقف الجراءة مجدداً

روبي تشعل منصات التواصل بفستان قصير للغاية

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

- الجبن: فهى من الأطعمة التى تقتل الرغبة الجنسية، لأن الجبن يحتوى على هرمونات الأبقار يمكن أن تؤدى إلى تقلبات فى الجسم وانخفاض الرغبة الجنسية.

- النعناع: إذا كنت ترغب فى زيادة الرغبة الجنسية بشكل طبيعى، تجنب شرب النعناع، لأنه يمكن أن يقلل من مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال.

- رقائق الذرة: وفقا لدراسة يمكن لتناوله فى وجبة الإفطار فى الصباح أن يخفض الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء .

- القهوة: فهى من المشروبات التى تقتل الرغبة الجنسية، وتزيد فى بعض الأحيان من مستويات القلق.

- الفشار: من العلاجات الطبيعية لزيادة الرغبة الجنسية تجنب الفشار، لأنه قد يحتوى على مادة كيميائية تسمى التفلون، وهى مادة كيميائية تقلل من هرمون التستوستيرون عند الرجال.

- المشروبات الغازية: إذا كنت ترغب فى زيادة الرغبة الجنسية بشكل طبيعى، تجنب شرب المشروبات الغازية، وذلك لإحتوائها على السكر الذى يمكن أن يتسبب فى خلل هرمونى ينتج عنه انخفاض الرغبة الجنسية



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام