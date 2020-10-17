بحمالة صدر فقط.. منة فضالي تكشف وتستعرض مفاتنها في إطلالة ساخنة (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١٠ مساءً (دوت الخليج )

اشتعلت منصة تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام" ، بصورة بالغة الجراءة للفنانة الشابة منة فضالي .

وقامت صفحات فنية ورواد "إنستغرام" بإرفاق عناوين وتعليقات لصورة منة فضالي التي تداولوها بشكل واسع، متضمنة عبارات وكلمات غزل واطراء واندهاش، وأيضا انتقاد وتجريح.

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وظهرت الفنانة المصرية، في هذه الصورة وهي ترتدي حمالة صدر فقط ، في نصفها الأعلى، و"بلوزة" سوداء شفافة وقصيرة في نصفها الأسفل، الأمر الذي جعل معظم اجزاء جسدها مكشوف، منها الظهر والساقين والفخذين.

واختارت تسريحة شعر مثيرة للعيان ، حيث انسدلت خصلاتها نحو عنقها مع تناثر أخرى فوق عينيها وخدها الأيسر ، بعد ربط جزء منها وسط رأسها، كما اختارت لإطلالتها نظارة شمسية انيقة، وزينتها أكثر بإبتسامة ساحرة يحفها مكياج صاخب الأحمرار وضع على شفتيها.

https://www.instagram.com/p/CGclr6wB1WN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGclr6wB1WN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Akhbar_alnogoum ✪ (@akhbar_alnogoom) on Oct 17, 2020 at 6:41am PDT

ومؤخرًا كشفت منة فضالي ، بأنها تعيش اسوأ حالة نفسية وتمر بفترة صعبة للغاية، وظروف قاسية .

وأوضحت بأن السبب في ذلك يعود إلى مرض والدتها الذي استدعى إجراء عملية جراحية لها .

وقالت في تعليق لها على صورة تجمعها بوالدتها نشرتها على حسابها بموقع إنستغرام :”أنا طول عمري مفيش حد وقف جنبي ولا استحملني ولا شالني في أزماتي ولا حبني غير أمي .. كلهم وقت مؤقت وبس وهفضل اقول كده لحد ما أموت معنديش أغلى منها في الدنيا ”.

وتابعت منة فضالي : ”ربنا يشفيك ويخف من عليك ويطولي بعمرك أنا من غيرك والله ولا حاجة ويجعل يومي قبل يومك .. شكرا للناس اللي سألت وأسفة إني مبردش على حد الضربات ورا من كل حتة ربنا اللي يعلم بالواحد ” .

وختمت : ” للأسف بمر بأسوأ مرحلة في حياتي بس ربنا كبير ومش معنى إني بضحك أو بنزل صور أكون مبسوطة بالعكس احيانا الواحد بيعمل كل حاجة عكس علشان محدش يشمت في الآخر اقول الحمد لله”. وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي ، فيلم "زنزانة 7 " الذي عرض يوم6 أكتوبر الجاري في دور السينما المصرية.

فيلم "زنزانة 7" كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغيير الاسم، وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، وتأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصري ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.



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