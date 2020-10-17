نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر غاضبة.. مي العيدان: هذا إيحاء قذر إستحوا شوية في بنات وحريم (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٥٢ مساءً (دوت الخليج )

أعربت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن غضبها واستيائها الشديدين من أحد مشاهد الحلقة الأولى لمسلسل "دفعة بيروت" والذي ظهر فيه أحد نجوم العمل وهو يتبول على شخص آخر، واصفة هذا المشهد بالوقاحة والوساخة والايحاء القذر

وعلقت العيدان على المشهد، عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام قائلة : "مشهد في أول حلقه من مسلسل دفعة بيروت قمة القرف على قمة الوقاحة والوساخة مشهد مال أمه أي داع، إيحاء قذر".

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وتابعت:"استحوا شويه في بنات وحريم قاعدين قدام التلفزيون اللي مفروض لكل الناس وقال إيه قناة كل العرب هذا المسلسل اللي قعدتوا سنة كاملة ببيروت توقعنا بنشوف عمل يستحق أوسكار بس فعلا واضح إنه بيدخل أوسكار كأسوأ عمل أصلا من الإعلان ماله وأنا غاسله إيدي منه البرومو كله مهند الحمدي ونور غندور ندري إنهم صاروا الهبة الجديدة لقناة "إم بي سي".

واختتمت: "كالعاده بترفعونهم خاصه مهند بترفعونه لسابع سما مع إنه لا وسامة ولا أداء وبعدين راح ترمونه من سابع سما مثل ماسويتوا مع بدر ال زيدان ولجين عمران واسيل عمران والطابور طويل، الله يعينه على دفعة القاهره إذا بداية القصيده كفر".

https://www.instagram.com/p/CGbDS0BAFVD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGbDS0BAFVD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt) on Oct 16, 2020 at 4:23pm PDT

الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، من جانبها أشادت بأولى حلقات مسلسل دفعة بيروت، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام ، معلقة: "مبروك لكل اللي عملوا مجهود جبار بظروف صعبة.. مبروك جمال سنان فخورة فيك.. مبروك للرائعة هبة مشاري حمادة والمميز علي العلي وكل النجوم".

وتدور أحداث هذا المسلسل في حقبة الستينيات حول طلبة كويتيين يسافرون إلى لبنان بغية الدراسة في الجامعة، لكنهم يواجهون العديد من المواقف والأحداث المثيرة، ويأتي العمل امتدادا لنجاح المسلسل الحقبوي "دفعة القاهرة" للمخرح علي العلي، والذي حاز أصداء واسعة النطاق إبان عرضه على الشاشة الرمضانية خلال الموسم الدرامي 2019.

"دفعة بيروت" يجمع نخبة من النجوم الشباب في الدراما الخليجية، على غرار فاطمة الصفي، وحمد أشكناني، ولولوة الملا، ونور الغندور، وروان مهدي، ومهند الحمدي، وغيرهم من الوجوه الفنية، وهو من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة، من إنتاج جمال سنان.



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