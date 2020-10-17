نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر دراسة طبية تكشف "تأثيرات غير متوقعة" لمرحلة المراهقة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٣٦ مساءً (دوت الخليج)

يعتقد كثيرون أن المراهقة مرحلة عابرة من حياة الإنسان، لكن دراسة طبية حديثة كشفت أن آثار هذه الفترة ترافقنا طويلا، فتؤثر على أمد الحياة وصحتنا العضوية والعقلية.

وأشار باحثون من جامعة لندن، أن ما نعيشه في فترة المراهقة ينعكس على مرحلة لاحقة من العمر فيتحول إلى قلق نفسي أو عدم استقرار عائلي، أو ربما يؤدي إلى ضعف المستوى الدراسي والبطالة والجنوح نحو الإجرام.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

لأول مرة.. شهد الزهراني تظهر بجينز ملتصق بجسدها في مقطع فيديو (شاهد)

غاضبة.. مي العيدان: هذا إيحاء قذر إستحوا شوية في بنات وحريم (فيديو)

بحمالة صدر فقط.. منة فضالي تكشف وتستعرض مفاتنها في إطلالة ساخنة (شاهد)

بشروط.. بوسي تعلن موافقتها على مساعدة والدها بعد وساطة عدة أطراف

أبو هشيمة يتجول مع ياسمين صبري بسيارة فخمة والمفاجأة في رفيقهما الثالث.. شاهد

بفستان شفاف.. صبا مبارك تستعرض إنحناءاتها وتفاصيلها بجراءة أثارت الجدل (صور)

الراقصة نرمين تظهر عارية في الحمام والجمهور يطالبها بمسح الصور فوراً.. شاهد

فيديو رقص.. نبيلة عبيد تعزي في رحيل محمود ياسين بهز خصرها واردافها

بحمالة صدر.. ميريام فارس تثير الجمهور بوصلة رقص ساخنة

عارية الصدر والظهر.. بطلة "أنت أطرق بابي" تظهر قبل قليل بإطلالة ساخنة (شاهد)

وفاء عامر تظهر بـ"ثعبان" وهنادي مهنا تبهر الجمهور بـ"الأبيض" في ليلة زفافها (فيديو)

نجمة باب الحارة تخوض تحدياً غريباً وتخلع حمالة صدرها أمام المتابعين.. شاهد

بفستان مكشوف.. دينا ترفع سقف الجراءة مجدداً

روبي تشعل منصات التواصل بفستان قصير للغاية

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

وجرى نشر هذه الدراسة في صحيفة جمعية الطب الأميركية، فرصد الباحثون كيف يكون سلوك المراهق بمثابة صورة عما سيؤول إليه مستقبلا.

وشملت الدراسة 17 عينة من ألفا و415 شخصا ولدوا سنة 1958، وقام الباحثون والآباء بتقييم صحتهم النفسية.

وبعد إجراء عملية التقييم، قسم الباحثون العينة إلى أربع مجموعات؛ وأولها مجموعة تضم الأفراد الذين لم يعانوا أي اضطرابات في السلوك، سواء في الطفولة أو المراهقة.

أما المجموعة الثانية فشملت بالأساس من ظهر عليهم اضطراب في السلوك بعد بلوغ السادسة عشرة من العمر، بحسب ما نقل موقع "سيونس بوست" الفرنسي.

وفي المجموعة الثالثة، تم إدراج من عانوا اضطرابا سلوكيا في مرحلة الطفولة ثم تحسن وضعهم بعد ذلك، أي أن مراهقتهم كانت أفضل حالا.

في غضون ذلك، ضمت المجموعة الرابعة أشخاصا عانوا اضطرابات سلوكية في مرحلتي الطفولة والمراهقة على حد سواء.

وأظهرت النتائج أن أفراد المجموعة الثانية (مشاكل خلال المراهقة) والمجموعة الرابعة (مشاكل في الطفولة والمراهقة) كانوا الأسوأ من الناحية الصحية عندما صاروا بالغين، وهذا الأمر يعني أنهم صاروا أكثر عرضة للوفاة المبكرة.

وأشار الباحثون إلى أن عوامل أخرى أثرت على الأفراد مثل الجنس والوزن عند الولادة وتدخين الأم خلال الحمل فضلا عن نوع الإرضاع ومؤشر كتلة الجسم.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام