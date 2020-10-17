لأول مرة.. شهد الزهراني تظهر بجينز ملتصق بجسدها في مقطع فيديو (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٥٢ مساءً (دوت الخليج )

نشرت نجمة منصات السوشال ميديا، الشابة السعودية شهد الزهراني، مقطع فيديو قصير لها، على خاصية الاستوري في حسابها بمنصة ، ظهرت فيه لأول مرة مرتديةً بنطالًا جينزًا ملتصقاً بجسدها باللون الأزرق، مع فانلة سوداء وجاكت أزرق.

واختارت الشابة الزهراني لإطلالتها عبر مقطع الفيديو، التي تعد الأولى من نوعها التي ترتدي فيها بنطال جينز، تسريحة شعر بدت جذابة بخصلاتها المكشوفة من مقدمة الرأس، بالإضافة إلى اعتمادها على مكياج خفيف يتناسب مع جمالها ولون بشرتها.

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ومن خلال التركيز على مقطع الفيديو يتضح أنه ضمن أعمالها الدعائية لمنتجات بعض الشركات ، حيث بدت حاملة لحقيبة صغيرة في يدها ، ووجهت علامة الشركة المنتجة لها نحو الكاميرا.

الجدير بالإشارة أن الزهراني اعتادت الظهور في كل إطلالاتها بعباية سوداء فضفاضة مع حجاب للرأس، بإستثناء الإطلالة الجديدة محل العرض في السطور السابقة.

وكان رواد منصات السوشال ميديا ، قد تداولوا مؤخراً ، مقطع فيديو للمدونة السعودية شهد الزهراني، أثار الجدل بينهم بعد كشفها عن المبالغ التي تتقاضاها مقابل الإعلانات.

وقالت الشابة الزهراني إنها تتقاضى مقابل الإعلان الواحد في حساباتها على منصات السوشال ميديا ، 50 ألف ريال سعودي . مستدركة بالقول بأنها تبدى بهذا المبلغ للدعاية للإعلان .

واعتبر متابعون المبلغ الذي تأخذه الناشطة السعودية مقابل الإعلانات مبالغا فيه، فيما قال البعض إنها ربما لم تفكر جيدا قبل لقائها التلفزيوني؛ إذ يعتبر المبلغ كبيرا للغاية.

وجاء في التعليقات: “من صجها هذي وش هالرقم مقابل ستوري بحسابها أحس انها تبالغ “، وقال اخر: الله يثبت العقل”.

وعلقت إحدى المغردات: “اصبروا عليها شوي تطلع من جماعة غسيل الأموال مين الي بيدفع كذا مبلغ اصلا عشان اعلان حتى لو شركة كبيرة بتختار اسم معروف تعلن عنده”

وعلق آخر: المشاهير يبالغون بأسعارهم في الإعلانات فعلا لكن الحق على المعلنين الي يقبلون انهم يدفعوا مثل هالمبالغ الكبيرة يعني لو فكروا شوي كان لقوا ان المبلغ ممكن استثماره بشكل أفضل ويمكن يقدروا يسوون دعاية للمنتج بطريقة جديدة غير الاعلان عند المشاهير الي بدوا الناس يعرفون انه اي كلام حتى ما نشوفه ونسوي سكيب على الدعايات”.



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