شاهد.. ”السيدة الجليلة“ زوجة السلطان هيثم تفاجئ الشعب العماني بأول ظهور مباشر لها في احتفال رسمي بهيج (صور وفيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فاجأت زوجة السلطان هيثم بن طارق الشعب العماني بإجراء جديد بمناسبة يوم المرأة العمانية.

وذكرت وسائل إعلام عمانية أن زوجة السلطان كرمت خلال احتفال أقيم صباح اليوم بقصر البركة العامر بمناسبة يوم المرأة العمانية، عددًا من الشخصيات النسائية العمانية اللاتي كان لهن دور مشهود في تجسيد شخصية المرأة المثابرة.

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كما قامت السيدة الجليلة بتسليم أوسمة الإشادة السلطانية التي منحها السلطان هيثم لعدد من الشخصيات النسائية العمانية.

فقد منح السلطان هيثم وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية على الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، ووسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثالثة على كل من: عائشة بنت عمر بن أحمد الحبشية وفريدة بنت موسى بن جمعة البلوشية وزهرة بنت سالم العوفية والمهندسة يسرى بنت خلف بن سليمان الصبحية.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا من زوجة السلطان هيثم للإنجازات الملموسة التي حققتها المرأة في شتى الميادين محليًا وإقليميًا وعالميًا.

في السياق ذاته وجهت زوجة السلطان هيثم التهنئة للمرأة العمانية بمناسبة يومها الذي يوافق 17 من شهر أكتوبر من كل عام.

وحازت سلطنة عمان عام 2018 المرتبة الأولى في تمكين المرأة من حقوقها، وفقًا لتقرير سنوي عن مؤسسة المرأة العربية.

يُذكر أن مصطلح "السيدة الجليلة" عاد إلى المشهد العُماني مرة أخرى منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث كان يُطلق حينها على والدة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.