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صنعاء - ميسرا اسماعيل - توفي إمام مسجد مصري يدعى محمد رمضان، أمس الجمعة؛ أثناء صعوده المنبر لإلقاء خطبة على المصلين.

وتسبب وفاة خطيب مسجد “أبوالعينين” بحي الصرافية بمدينة القُرين بالشرقية، في ذهول المصلين بسبب المفاجأة لاسيما أنه لم يشتكي من أي مرض.

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وفاة إمام مسجد أثناء صعوده المنبر لإلقاء خطبة الجمعة في دولة عربية.. وسط ذهول ودهشة المصلين (فيديو).

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ووفقا لوسائل إعلام مصرية، قال زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف، إنه كلف مدير الإدارة واثنين من المفتشين بالذهاب إلى المسجد والإشراف على سرعة إنهاء إجراءات تصريح الدفن.

وأوضح الخطيب، أن وزير الأوقاف أصدر تعليمات بتكليف وفد من كبار القيادات والأئمة والخطباء وقيادات المديرية بالمشاركة في الجنازة، وتأدية واجب العزاء نيابة عنه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لصرف مكافأة مالية لأسرة الفقيد.

المصدر: المصري اليوم + وسائل إعلام مصرية