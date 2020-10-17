نسرين طافش تسحر متابعيها بإطلالة رياضية ناعمة الإبطين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:١٩ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة نسرين طافش صورتين حديثتين لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي على متن سيارتها.

وعلقت نسرين طافش على اطلالتها مستعينة بالشهير أبراهام هيكس : "عندما تفكر وتتحدث عن ما تريد ؟ ولماذا تريده ؟ فأنت تبقى في حالة شعورية أكثر عمومية وهذا الوضع هو المفتاح لتحقق نواياك وأحلامك .. ركز طاقتك و تفكيرك على ما تريد".

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وظهرت في الصورة الأولى وهي رافعة لرجلها اليمنى باتجاه المقعد المجاور لمقعدها، وأمامها قطها ، مرتدية بنطالًا رياضيا أسوداً مع خطين أحمرين، وفانيلة سوداء خفيفة وضيقة وذراعيها عاريان مع نظارة شمسية أنيقة . أما في الصورة فظهرت دون قطها، وكانت أقرب إلى الكاميرا وابطيها الناعمان مكشوفان، مما زاد من بروز جمالها ونعومتها بوضوح ..

مشاركة النجمة السورية، حازت كغيرها من المشاركات السابقة لها ، على الكثير من الإعجابات والتعليقات المعبرة عن مدى عشق وحب الجمهور لها، واشتياقه الدوئم لها.

https://www.instagram.com/p/CGcToM5FF3f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGcToM5FF3f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGcToM5FF3f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on Oct 17, 2020 at 4:04am PDT

وتشارك نسرين طافش حاليا في مسلسلها الجديد «الوجه الآخر» الذي يعرض على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً من السبت إلى الأربعاء وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة إلى جانب نسرين، ماجد المصري وندا موسى ومادلين طبر وأحمد سلامة.

ويناقش المسلسل العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامي شيق.



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