مذيعة الجزيرة علا الفارس تكشف حمالة صدرها وتتجاوز الخطوط الحمراء.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٤١ مساءً (دوت الخليج)

شاركت مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس متابعيها صورة من جلسة تصوير جديدة خضعت لها على ساحل البحر.

وظهرت الفارس في الصورة التي نشرتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام مرتدية بنطلون جينز وفانيلة بيضاء شفافة فيما ارتدت فوقها جاكت أسود ونظارة سوداء.

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وحظيت الصورة بإعجاب كبير من قبل المتابعين فيما رأى عدد منهم أن حمالة صدرها ظهرت في الصورة التي وصفوها بالجريئة.

يذكر أن علا الفارس إعلامية وصحفية أردنية من أصل فلسطيني كانت تعمل في قناة أم بي سي قبل أن تنتقل إلى قناة الجزيرة القطرية في مايو 2019.





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