نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر طرد مذيعة لبنانية من الكويت بسبب مقاطع فاضحة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٣٧ مساءً (دوت الخليج)

ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن المباحث الجنائية (إدارة الآداب)، قررت إبعاد المذيعة التي لم تذكر اسمها، بسبب ماتقدمه من محتوى جريء عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما نقلت صحيفة “القبس” عن مصدر أمني أن المقصود هو الإعلامية اللبنانية “سازديل” والتي جاء قرار إبعادها بعد أن دأبت خلال الفترة الأخيرة على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال المصدر إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب) أحالت المذيعة إلى إدارة الإبعاد. وجرى حجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية. المتجهه إلى بيروت مساء اليوم، وتحديداً عند الساعة 1.30 ظهراً، وستغادر البلاد عقب تبصيمها.

وفجرت سازديل، المُلقبة بـ”شبيهة كيم كارداشيان”، ضجة واسعة بعد نشرها مقطع فيديو ترقص فيه بشكل فاضح في مطبخ منزلها.

وشاركت سازديل متابعيها على “انستجرام” فيديو مصور وهي ترقص وتتمايل بشكل مثير في .المطبخ على أغنية الفنان المصري رامي صبري “خطيرة”.



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