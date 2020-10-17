نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر غضب في السعودية بعد أن كشف مشهور السناب “عبد الرحمن المطيري” عن سبب ارتفاع حالات الطلاق بالمملكة .. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - حاز حديث مشهور سناب شات عبد الرحمن المطيري عن الطلاق في المجتمع السعودي، على اهتمام ومتابعة الكثير من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحد أسباب الطلاق هو الجوال

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غضب في السعودية بعد أن كشف مشهور السناب “عبد الرحمن المطيري” عن سبب ارتفاع حالات الطلاق بالمملكة .. فيديو

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وتصدر هاشتاق #عبدالرحمن_المطيري تريند موقع “تويتر” في المملكة خلال الساعات الماضية.

وقال المطيري في مقطع فيديو نشره على حسابه إن معدلات الطلاق ارتفعت بشكل مخيف، لافتا إلى رأي أحد المسئولين الذين التقاهم، والذي قال إن أحد أسباب الطلاق هو الجوال.

وأوضح أن المرأة تتأثر بما تشاهده للمشاهير، وتبدأ في عقد مقارنات، تكون بمثابة مصيبة تؤدي لحدوث الطلاق.

مشاهير الرومانسية

وشدد على أنه لا يدعو لترك الجوال، لكن مشاهير الرومانسية على الشاشة مواقع “السوشيال ميديا” يتعمدون إظهار أفضل ما في شخصياتهم وإخفاء مشاكلهم، مشيرا إلى أن أغلبهم مطلقون.

وتابع أنه في الماضي لم يكن هناك تداخل في الثقافات بهذا الشكل الذي أتاحه الجوال، وكان الزواج يتم عن حب ويظل مستقرا حتى وفاة الزوجين.

المرأة أصبحت مستقلة ومثقفة

وتباينت ردود الفعل من قبل المتابعين على حديث المطيري، فمنهم من قال إن سبب التحول هو أن المرأة أصبحت مستقلة ومثقفة وهذا لم يعجب الرجال.

وشكك متابع آخر في الإحصائيات التي ذكرها عبد الرحمن المطيري، بينما هاجمه البعض الآخر قائلين: “لا تتفلسف وخليك بالدعايات”. لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــــا