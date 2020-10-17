نشكركم على قرائتكم خبر نجل محمود ياسين يكشف مرحلة ‘‘احتضار’’ والده قبل الوفاة: هذا ماحدث وفاجأ الأطباء وجميع أفراد الأسرة على موقعنا والان مع التفاصيل
عدن - نيرة ابو خليفة - كشف السيناريست عمرو محمود ياسين تفاصيل والده عن عمر يناهز 79 سنة .
وقال في مداخلة مع برنامج "التاسعة": أصيب والدي بالتهاب رئوي وليس كورونا وتم إجراء اللازم له وتحسن بالفعل لكن تفاجأنا أن الحالة أصبحت تسوء بمعدل سريع.
جديد أخبار دوت الخليج:
وأضاف: الحالة كانت مستقر لكن حدث تطور مهم في الحالة الصحية للفنان محمود ياسين حيث تحسنت صحته بشكل ملحوظ وأنا أسميها ( مقابلة الوداع) .
واستدرك: حدث تحسن مبهج في صحته ولأول مرة أراه حاضر الذهن بهذا الشكل منذ سنوات وأمسك الهاتف وتحدث مع كل أفراد الأسرة .
وتابع: شعرت أنه يتحسن وقد يخرج من المستشفى قريبا لكن اتضح أنها مقابلة الوداع.
واستدرك: بعدها حدثت تطورات صعبة وتم وضعه على جهاز التنفذ الصناعي وأدركت أنه في مرحلة الاحتضار وأبلغني الأطباء أن نسبة الوفاة 95% حتى تم إعلان الوفاة بالفعل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجل محمود ياسين يكشف مرحلة ‘‘احتضار’’ والده قبل الوفاة: هذا ماحدث وفاجأ الأطباء وجميع أفراد الأسرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الحدث اونلاين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.