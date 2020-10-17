نشكركم على قرائتكم خبر نجل محمود ياسين يكشف مرحلة ‘‘احتضار’’ والده قبل الوفاة: هذا ماحدث وفاجأ الأطباء وجميع أفراد الأسرة على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - كشف السيناريست عمرو محمود ياسين تفاصيل والده عن عمر يناهز 79 سنة .



وقال في مداخلة مع برنامج "التاسعة": أصيب والدي بالتهاب رئوي وليس كورونا وتم إجراء اللازم له وتحسن بالفعل لكن تفاجأنا أن الحالة أصبحت تسوء بمعدل سريع.

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وأضاف: الحالة كانت مستقر لكن حدث تطور مهم في الحالة الصحية للفنان محمود ياسين حيث تحسنت صحته بشكل ملحوظ وأنا أسميها ( مقابلة الوداع) .

واستدرك: حدث تحسن مبهج في صحته ولأول مرة أراه حاضر الذهن بهذا الشكل منذ سنوات وأمسك الهاتف وتحدث مع كل أفراد الأسرة .

وتابع: شعرت أنه يتحسن وقد يخرج من المستشفى قريبا لكن اتضح أنها مقابلة الوداع.

واستدرك: بعدها حدثت تطورات صعبة وتم وضعه على جهاز التنفذ الصناعي وأدركت أنه في مرحلة الاحتضار وأبلغني الأطباء أن نسبة الوفاة 95% حتى تم إعلان الوفاة بالفعل.