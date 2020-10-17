هل تذكرون المصري العاق الذي قتل والدته في الزيت المغلي؟؟.. شاهد كيف كان مصيره

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عدن - نيرة ابو خليفة - ألقت أجهزة الأمن المصرية الجمعة، القبض على المتهم بقتل والدته، بسكب زيت مغلي عليها، مما أسفر عن مصرعها. وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن المجني عليها مصابة بعدة حروق، نتيجة سكب زيت مغلي على جسدها. جديد أخبار دوت الخليج: وكشفت تحريات رجال المباحث أن ابن الضحية وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

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