الموت يفجع مذيعة الجزيرة وزميلتها “غادة عويس” تعلق: يا الله .. فاجعة بكل ما للكلمة من معنى (صورة)

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عدن - نيرة ابو خليفة - فُجعت مذيعة الجزيرة الشهيرة، خديجة بن قنة، بموت أحد أفراد طاقمها في بودكاست المخرج اليمني الشاب، شكيب عارف، بحادث مروري مروع في العاصمة القطرية الدوحة. وتعليقًا على ذلك، كتبت بن قنة على حسابها في تويتر، يوم الجمعة:"صباح الخير أم رامي.. متى نبدأ التسجيل اليوم؟ "..هذا الصوت الذي أبدأ به نهاري كل يوم لن أسمعه بعد اليوموجه يبكى بشدة شكيب عارف (24 عاما) الشاب اليمني الجميل الخلوق مخرج #بودكاست # من استوديهات #كتارا غادرنا في حادث مرور في #الدوحة..رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة وصبّر أهله". جديد أخبار دوت الخليج: وتفاعل العديد من مذيعي ومذيعات قناة الجزيرة مع الخبر، وعلقت غادة عويس بالقول: "يا الله الرحمة والصبر! فاجعة بكل ما للكلمة من معنى ، ربنا يرحمه ويصبّر والدته ووالده وكل اهله واصدقائه واحبابه. قدر الله وما شاء فعل".

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