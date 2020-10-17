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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أفادت وسائل إعلام لبنانية، السبت، عن وقوع مواجهات بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية في محيط بلدية بيروت، قبل أن تتمكن القوى الأمنية من إخلاء شارع البلدية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن شبانا من المتجمعين في وسط بيروت، بدأوا برمي حجارة على القوى الأمنية في محيط البلدية.

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مواجهات عنيفة وسط عاصمة دولة عربية (تفاصيل)

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يأتي ذلك، في وقت احتفل الناشطون اليوم بالذكرى الأولى على انطلاق "ثورة 17 تشرين".

من جهة أخرى، قالت الوكالة إن عددا من الشبان تجمعوا على المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مكايل مقابل كنيسة مار شربل إحياء لذكرى "17 تشرين".

وفي طرابلس شمال لبنان، أشعل محتجون الإطارات في ساحة عبد الحميد كرامي.

أما جنوبا، فقد أعاد الجيش فتح الطريق عند تقاطع إيليا في مدينة صيدا.

المصدر: روسيا اليوم