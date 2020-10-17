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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تفاجأ طيار مروحية أثناء مشاركته في إطفاء الحرائق بولاية كاليفورنيا الأمريكية بـ "بومة" تدخل المروحية، حيث بقيت لبعض الوقت قبل أن تغادر.

وقال الطيار دان ألبينر، إنه كان يساعد في إسقاط المياه فوق حريق الخور في مقاطعتي فريسنو وميديرا عندما حلقت بومة عبر النافذة واستقرت بهدوء داخل مروحيته.

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شاهد : “بومة” تدخل طائرة هليكوبتر أثناء إطفاء حرائق الغابات بكاليفورنيا.. وهذا ما فعله الطيار في قمرة القيادة

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وأضاف أنه كان قلقًا في البداية من أن البومة ستطير بشكل خطير حول قمرة القيادة، لكنها ركبت معه بهدوء لعدة دقائق قبل أن تعود من النافذة.

وقالت شركة "سكاي أفييشن" حيث يعمل الطيار في منشور على موقع "فيسبوك": "من الغريب أن تدخل بومة طائرة"، واصفة الموقف غير المسبوق بأنه "معجزة سحرية لا يمكن تفسيرها أن تبقى معك لعدة قطرات ماء، ثم تغادر فور وصولها - بأمان وبدون سابق إنذار".