رقص ساخن مع باقات قُبلات وورد ودموع .. مشاهد تتكرر في حفلات صالح وهنادي (فيديو وصور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٢١ مساءً (دوت الخليج )

تكررت مشاهد القبلات التي أرسلها العريس أحمد خالد صالح، وعروسه هنادي مهنا للحضور في حفل ليلة الحناء التي أقيمت أمس وسط جمع من نجوم ونجمات الفن.

وانهمرت دموع بعض أقارب العروسين فرحا بهذه المناسبة، بالتزامن مع نثر الورود في المكان المخصص للعروسين ، ووصلات الرقص الشرقي الساخن.

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هذه المشاهد نفسها ، شهدها قبل ذلك ، حفل عقد قران الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة هنادي مهنا، وابتهج الجميع بتلك المشاهد (قبلات وممر من ورود ودموع).

https://www.instagram.com/p/CGcGrzfh2Yq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGcGrzfh2Yq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGcGrzfh2Yq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Fanonline (@fanonline1) on Oct 17, 2020 at 2:10am PDT

وأقيم حفل عقد القران قبل نحو 10 ايا في تجمع الخامس بالقاهرة، بحضور عائلتي وأصدقاء العروسين أحمد صالح وهنادي مهنا.

دموع الموسيقار

والد العروس هنادي ، الموسيقار هاني مهنا لم يستطع تمالك دموعه خلال الحفل، وهو ما جعل ابنته تسارع لاحتضانه وتهدئته في لقطة معبرة عن حنان الثنائي (الأب والإبنة) تجاه بعضهما.

إشادة

وتجاه هذا الموقف المنهمر بدموع الموسيقار هاني مهنا والذي أضفى على حفل عقد القران حنان غير متناهي ، أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بما جرى في هذا المشهد.

ممر من الورد

دخل العروسان المكان المخصص للحفل وهما يسيران في ممر مليء بالورد على الجانبين في مشهد رومانسي نال إعجاب جميع الحضور وكذا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا فيديو يوثق ذلك.

إطلالة هادئة

حرصت العروس هنادي مهنا على الظهور بإطلالة هادئة في حفل عقد قرانها، إذ ارتدت فستانًا بسيطًا باللون الأبيض واعتمدت تسريحة شعر بسيطة أيضًا مكياجًا هادئاً.

قبلات الحضور

كما حرص العروسان على إلقاء التحية على الحضور من اقتربهما واصدقائهما، خلال عقد القران ، وارسلا باقات قبلات للضيوف والاقارب، أثناء سيرهما للمكان المخصص لهما عقب وصولهما إلى مكان الحضور.

وكان الثنائي "أحمد وهنادي"، قد احتفلا بخطوبتهما في شهر ديسمبر الماضي بمنزل والد العروس، الموسيقار هاني مهنا وبحضور عدد من نجوم الفن.



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