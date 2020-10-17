نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أطعمة تقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء .. تعرف عليها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٥٠ مساءً (دوت الخليج)

يعد السرطان أحد أكثر الأسباب شيوعًا لارتفاع معدل الوفيات حول العالم. لا يزال العلماء والباحثون يكافحون للعثور على السبب الدقيق لارتفاع معدل الإصابة بالسرطان، ولكن لا يزال الخبراء يرون أن نمط الحياة والنظام الغذائي الغير صحى السبب الرئيسي في هذا الإرتفاع.

وسرطان الأمعاء هو مصطلح عام لوصف السرطان الذي يبدأ في الأمعاء الغليظة وأحياناً في الدقيقة، لكن يعد سرطان الأمعاء الدقيقة أكثر ندرة من الغليظة، ويطلق عليه أحياناً بسرطان القولون أو المستقيم.

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ووفقاً لدراسة نشرت في مجلة " غوت"، هناك 5 أطعمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي للحفاظ على أمعائك خالية من الأمراض، كما أنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

اللبن

كما هو معروف فالزبادي غني بالبروبيوتيك، الذي يحافظ على صحة البكتيريا المفيدة في أمعائك. وهذا يضمن هضمًا فعالًا، مما يقلل في النهاية من خطر الالتهاب أو حتى الإصابة بالسرطان.

السبانخ

وفقًا لأحدث الدراسات، تعد السبانخ مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم الذي يقلل على وجه التحديد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. حيث، يحتوى 1/2 كوب سبانخ على 78 مجم مغنيسيوم. تعد السبانخ أيضًا مصدرًا غنيًا للعديد من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك الألياف، مما يحسن الهضم.

الفواكه

بعض الفواكه مثل الموز والمانجو والبابايا وغيرها غنية جدًا بالألياف الغذائية. تساعد الألياف إلى حد كبير في الهضم والأغذية الغنية بالألياف تنظم أيضًا مستويات السكر في الدم مما يجعلها تحت السيطرة. كما تمنع الألياف ارتفاع مستويات السكر بشكل كبير.

اللوز

اللوز هو أحد الخيارات الصحية لفقدان الوزن. بالإضافة إلى ذلك، تحافظ أيضًا على صحة الأمعاء. اللوز غني بالمغنيسيوم والألياف، مما يساعد علي هضم الطعام بشكل جيد، كما أنه يعزز هذا الغذاء الغني بالفيتامينات صحة الجلد والشعر.

البقوليات

البقوليات مثل البازلاء، والعدس، مليئة بالعناصر الغذائية، والعديد من الكيماويات النباتية والألياف الأخرى، تم ربط البقوليات بتقليل خطر الإصابة بعدة أنواع من أنواع السرطان مثل الأمعاء والكلى وسرطان الجهاز الهضمي العلوي.



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