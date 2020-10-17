اغتصاب فتاة مراهقة أثناء الامتحان و12 طالباً يهددونها بنشر الفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

تعرضت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، للاغتصاب على يد طالب جامعي في منتصف أحد الاختبارات، حيث قاموا 12 طالبًا شاهدوا بينما قام أحدهم باغتصابها وقام آخر بتصوير الاعتداء عليها وأكدت إن الهجوم وقع بعد أن اقتيدت بالقوة داخل حرم كلية جانسي في ولاية أوتار براديش الهندية.

وأشارت إلى أنهم سرقوا منها 2000 روبية (20 جنيهًا إسترلينيًا) قبل الفرار من مكان الحادث، وفق ما نقله موقع (بلدنا اليوم) عن صحيفة (ديلي ستار).

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وقالت الضحية إنها ذهبت لمقابلة طالب داخل الحرم الجامعي أثناء إجراء الاختبار التمهيدي للخدمات المدنية لمقاطعة أوتار براديش 2020، والذي يجب على الطلاب اجتيازه للعمل في حكومة الولاية.

وقالت إن مجموعة من طلاب الجامعة اقتربوا منهم وضربوا صديقها قبل إجبارها على عبور بوابة من دون حراسة إلى مركز امتحانات الكلية حيث تعرضت للاعتداء الجنسي.

وأشارت إلى أن المهاجمين هددوها، وقالوا إنهم سينشرون فيديو الاغتصاب على الإنترنت إذا أخبرت أي شخص.

وقال دينيش كومار بي، كبير ضباط الشرطة، لوسائل الإعلام: “سمع بعض أفراد الشرطة صرخات الفتاة واقتادوها إلى مركز شرطة سيبري بازار حيث روت محنتها للشرطة”.

وتم القبض على ثمانية طلاب على صلة بالحادث.

وتواصل الشرطة التحقيق في الواقعة، وكيف تم إجبار الفتاة على دخول مركز الامتحان دون لفت انتباه حارس الأمن المناوب في ذلك الوقت.

وتم إرسال الفتاة للفحص الطبي، وتسعى السلطات لإخضاعها لمساعدة نفسية للتغلب على الصدمة التي تعرضت لها.

وقال قاضي منطقة جانسي، أندرا فامسي، إنه سيتم الإسراع في نظر القضية.

كما أكد مدير كلية جانسي، أن المتهمين كانوا من طلاب السنة الثانية، وإن المعهد يتعاون مع الشرطة في إثبات هوية الطلاب الآخرين المتورطين في الحادث.



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