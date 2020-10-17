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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعثت الفنانة الإماراتية المعروفة أحلام الشامسي، عبر حسابها الرسمي بتويتر رسالة لسيدة عُمان الأولى عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق.

وجاءت رسالة “أحلام” التي نشرتها بتويتر ورصدتها (وطن) في صيغة تهنئة لزوجة سلطان عمان، بمناسبة يوم المرأة العمانية.

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الفنانة الإماراتية أحلام تعلق على ظهور “السيدة الجليلة” زوجة السلطان هيثم بن طارق .. شاهد ماذا قالت؟

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وكتبت ما نصه:”كل عام والسيدة الجليلة حرم السلطان هيثم بخير، وكل عام والمرأة العمانية بخير، صورة للسيدة الجليلة من خلال تكريمها للمرأة العُمانية بيومها السنوي”.

وكانت وسائل إعلام عمانية نشرت أول صور رسمية لزوجة السلطان هيثم بن طارق، وذلك في ظهور خاص لها أثناء تكريمها، اليوم السبت، عدد من الشخصيات النسائية بمناسبة يوم المرأة العمانية.

وتصدر وسم “#السيدة_الجليلة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة، عقب هذا الظهور الخاص لزوجة السلطان العماني.

ويعد ظهور زوجة السلطان هيثم بن طارق، عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، نادرا وهذا أول ظهور رسمي لها بالصوت والصورة منذ صعود زوجها للحكم، وكان ظهورها سابقا اقتصر على بيانات مكتوبة.

وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، قرر منح الوسام لعدد من الشخصيات النسائية، فيما تولت زوجته تسليم الأوسمة، كما كرمت نحو 50 أخريات من الشخصيات النسائية البارزة في العديد من المجالات بالبلاد.

وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أشادت زوجة سلطان عمان بدور المرأة في المجتمع الُعماني، فيما تحدثت عن دور سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد “الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي”، بحسب قولها.

كما تحدثت زوجة سلطان عمان عن جهود العاملين في مهمة مكافحة فيروس “كورونا” المستجد في البلاد، قائلة: “لا يسعني إلا أن أسجل شهادة فخر واعتزاز للواقفين كجبال عمان الشّماء من مختلف القطاعات في الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة التي تمر بها السلطنة”.