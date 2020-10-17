عـــــــــاجل: إنفجار عنيف يهز قبل قليل العاصمة صنعاء.. وهذا ماحدث

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عدن - نيرة ابو خليفة - جديد أخبار دوت الخليج: مع قبل قليل دوى انفجار عينف ومفاجى ء هز اجزاء من العاصمة صنعاء. ولم يافق دوى الانفجار مع صوت تحليق طائرات التحالف

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