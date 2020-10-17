نشكركم على قرائتكم خبر عاجـل: سقوط مواقع عسكرية جديدة بيد الجيش الوطني في هذه الجبة المشتعلة.. وهذا مايحدث الآن (تطورات طارئة) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - سيطرت القوات الحكومية اليوم السبت، على عدد من المواقع العسكرية الجديدة في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف شمال اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية نجحت في السيطرة على مناطق الرقيب الأسود وبن عزيز ونقطة البرقاء، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى.

جديد أخبار دوت الخليج:



وبالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربيغارات جوية على مواقع وتعزيزات للحوثيين، دون ورود أية معلومات دقيقة حول نتائج تلك الغارات.

والأسبوع الماضي، أعلنت القوات الحكومية السيطرة على مساحة 35 كيلومترا في محافظة الجوف، إضافة إلى معسكر الخنجر الاستراتيجي في المحافظة الحدودية مع السعودية، عقب معارك مع الحوثيين.