في 3 صور.. ياسمين صبري تستعرض أردافها وصدرها والجمهور: نيالك أبو هشيمة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٩ مساءً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث صور للفنانة ياسمين صبري وصفوها بأنها أجرأ صورها على الإطلاق. وظهرت صبري في الصورة الأولى مرتدية فيزون ضيق مثير في لقطة سيلفي من الجيم فيما ارتدت في الصورة الثانية تنورة سوداء قصيرة وبلوزة بيضاء وتم التقاطها كصورة جانبية أبرزت مفاتنها فيما علق متابعون "نيالك يا أبو هشيمة". للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: وهي منحنية.. نجمة "البرنس" تظهر بفستان ملتصق بجسدها ومكشوف الصدر بالملابس الداخلية.. العنود العيسى تستفز المتابعين وتفجر موجة غضب عارمة رقص ساخن مع باقات قُبلات وورد ودموع .. مشاهد تتكرر في حفلات صالح وهنادي (فيديو وصور) جريمة وحشية تهز مصر.. قيدوه في شجرة واغتصبوا زوجته الحامل أمام عينيه بفستان يكشف تفاصيلها كاملة.. ليلى علوي تعود بقوة إلى إطلالات الإغراء الجريئة اغتصاب فتاة مراهقة أثناء الامتحان و12 طالباً يهددونها بنشر الفيديو مذيعة الجزيرة علا الفارس تكشف حمالة صدرها وتتجاوز الخطوط الحمراء.. شاهد طرد مذيعة لبنانية من الكويت بسبب مقاطع فاضحة نسرين طافش تسحر متابعيها بإطلالة رياضية ناعمة الإبطين لأول مرة.. شهد الزهراني تظهر بجينز ملتصق بجسدها في مقطع فيديو (شاهد) غاضبة.. مي العيدان: هذا إيحاء قذر إستحوا شوية في بنات وحريم (فيديو) بحمالة صدر فقط.. منة فضالي تكشف وتستعرض مفاتنها في إطلالة ساخنة (شاهد) بشروط.. بوسي تعلن موافقتها على مساعدة والدها بعد وساطة عدة أطراف أبو هشيمة يتجول مع ياسمين صبري بسيارة فخمة والمفاجأة في رفيقهما الثالث.. شاهد بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل وفي الصورة الثالثة ظهرت ياسمين صبري وهي تمارس الرياضة بملابس ضيقة على سواحل جزر المالديف. جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل فرصة ثانية الذي عرض في رمضان الماضي وشاركه بطولته الفنان أحمد مجدي.

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