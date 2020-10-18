نجمة "أنت أطرق بابي" تصاب بمرض معدي .. والمسلسل مهدد بالتوقف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً (دوت الخليج )

تعرضت واحدة من أبرز نجمات مسلسل "أنت أطرق بابي" للإصابة بمرض معدي ،مما يهدد بقية فريق العمل بالمسلسل بالعدو.

وذكرت مصادر صحفية أن الممثلة التركية ألتشين إيفاجان، أُجريت لها "مسحة" ليتبين إيجابيتها وإصابتها بفيروس كورونا.

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وبحسب ما نقلت تقارير صحفية تركية فإن حالة من القلق انتابت العديد من فريق المسلسل بسبب مخالطة النجمة إيفاجان، لنجوم "أنت أطرق بابي" غير أنها أشارت بأن المشاركين في المسلسل أجريت لهم فحوصات كورونا وتبين سلبية جميع النتائج التي خضعوا لها ما جعل الشركة المنتجة تواصل تصوير المسلسل.

ودوّن حساب مشاهير تركيا عبر موقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "الممثلة ألتشين إيفاجان التي تشارك في مسلسل (أنت أطرق بابي) أصيبت بفيروس كورونا.. بقية كاست المسلسل خضعوا للفحص بعد الخبر فوراً وأتت نتائجهم سلبية فأكملوا تصوير المسلسل".

وتفاعل المغردون مع المقطع وسط تعليقات عدة تمنوا فيها الشفاء للممثلة ألتشين إيفاجان، معبرين عن محبتهم لها بسبب موهبتها القوية وجاء في التعليقات: "الله يشفيها مرة احب دورها لطيفة مرة"، و"ميلو بالشفاء التام يارب"، و"ميلو"، و"ياحبيبتي الله يعافيها"، و"ياقلبي ربنا يشفيها".

ويحظى المسلسل التركي "أنت أطرق بابي"، بمتابعة واهتمام جماهيري كبير في ظل تحقيق نسب مشاهدة عالية سواء في تركيا باحتلاله جدول ترتيبات نسب المشاهدة يوم عرضه، أو دخول اسم المسلسل بين قائمة التريند في السعودية ومصر وعدد من الدول العربية.

ومؤخرًا تحدث أبطال "أنت اطرق بابي" بالعديد من اللغات خلال توجيه رسائل المحبة والشكر فمنهم من تحدث الإنجليزية وآخرون تحدثوا بالفرنسية والإسبانية والإيطالية، إلا أن الممثل تشاغرة تشتاناك الذي يجسد دور "فريد" خلال أحداث المسلسل تحدث باللغة العربية.

وفي بداية مقطع الفيديو ظهرت الممثلة الشهيرة هاندا أرتشيل بطلة المسلسل وهي تتحدث للجمهور وتوضح لهم المغزى من هذا الفيديو حيث تقول أنهم يشكرون الجمهور، بينما قال تشاغره باللغة العربية: "شكرًا كتير نحن نحبكم كثيرًا"، بينما ظهر الأبطال في النهاية وهم يرسلون قبلاتهم للجميع.



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