بالصور.. ظهور فتاة نسخة طبق الأصل من ليلي علوي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٣ صباحاً (دوت الخليج )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لفتاة تشبه الفنانة المصرية ليلى علوي. وقالوا في تعليقاتهم على الصور التي تداولوها أن تلك الفتاة أفغانية ، وأنها بزيها الملون، تشبه ليلى علوي في فيلم "إعدام ميت" الذي قدمته عام 1985 مع النجم الراحل محمود عبد العزيز. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: صورة فاضحة مسربة للسلطانة حليمة تثير غضب عشاق مسلسل أرطغرل نجمة "أنت أطرق بابي" تصاب بمرض معدي .. والمسلسل مهدد بالتوقف فيديو متداول يشعل منصات التواصل بموجة تساؤلات.. فهل هي حامل بالفعل؟ (شاهد) جورجينا تصعق الجمهور بفيديو جريء يكشف مناطق حساسة رجل يغتصب زوجته بمشاركة أصدقائه في هذه الدولة العربية! ردت سريعًا بـ 4 كلمات.. مريم حسين تتلقي عرض زواج بالسر مع مغريات كثيرة إستمر التقاطها 11 شهراً.. فوز صورة العناق بجائزة 2020 .. ومراهقة تفوز بجائزة اخرى في 3 صور.. ياسمين صبري تستعرض أردافها وصدرها والجمهور: نيالك أبو هشيمة وهي منحنية.. نجمة "البرنس" تظهر بفستان ملتصق بجسدها ومكشوف الصدر بالملابس الداخلية.. العنود العيسى تستفز المتابعين وتفجر موجة غضب عارمة رقص ساخن مع باقات قُبلات وورد ودموع .. مشاهد تتكرر في حفلات صالح وهنادي (فيديو وصور) بفستان يكشف تفاصيلها كاملة.. ليلى علوي تعود بقوة إلى إطلالات الإغراء الجريئة مذيعة الجزيرة علا الفارس تكشف حمالة صدرها وتتجاوز الخطوط الحمراء.. شاهد طرد مذيعة لبنانية من الكويت بسبب مقاطع فاضحة بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل وكانت ليلى علوي قد علقت في وقت سابق على إحدى صور تلك الفتاة التي تشبهها كثيرا، قائلة : " سبحان الله يخلق من الشبه أربعين". وكتبت علوي على حسابها الشخصي بموقع بتويتر: "سبحان الله. يخلق من الشبه أربعين"، ووضعت صورتها بزي مشابه لزي الفتاة الأفغانية.

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