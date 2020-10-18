نشكركم على قرائتكم خبر نص حكم الإعدام الصادر بحق قتلة الشاب عبدالله الأغبري ومصير المتهم السادس على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - صدر يوم السبت في العاصمة صنعاء الحكم بالإعدام بحق المتهمين بتعذيب وقتل المغدور به عبدالله الأغبري.

وقرأ محامو أسرة الأغبري قرار المحكمة والذي تضمن الإعدام رميا بالرصاص حتى الموت بحق 5 وسجن السادس لمدة عامين.

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وبحسب فيديو مصور قال محامي المغدور به عبدالله الاغبري وضاح قطيش بأنه تم الحكم على قتلة الأغبري الخمسة بالإعدام رميا بالرصاص وهم عبدالله السباعي وجميل شوعي الجربه ومحمد عبدالواحد الحميدي ووليد سعيد الزغير العامري ومنيف قايد عبدالله المغلس فيما تم الحكم بالسجن لسنتين لعبدالله القدسي.

وكانت محكمة شرق امانة العاصمة صنعاء قد استمعت خلال جلستين للأدلة المرئية وردود المتهمين قبل اصدار حكمها الاولي .

وشكلت قضية مقتل وتعذيب الشاب الاغبري قبل عدة اشهر صدمة في الشارع اليمني بعد تداول ناشطين مقاطع فيديو تظهر لحظات مرعبة من عمر التعذيب الذي استمر لساعات وشمل ضرب وصعق وقطع وريد الاغبري دون معرفة سبب قيامهم بذلك التعذيب .