بهدوم العزا.. ليلى علوي ترقص بعد خروجها من منزل محمود ياسين وتثير الغضب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٤٠ صباحاً (دوت الخليج)

أثارت الفنانة المصرية ليلى علوي، جدلاً واسعاً بتصرفها الغريب بعد تقديمها واجب العزاء بالفنان المصري الراحل محمود ياسين.

فقد شاركت ليلى علوي بعزاء محمود ياسين، وظهرت بفستان أسود من الساتان والدانتيل، وارتدت كمامة طبية تطبيقاً للاجراءات الاحترازية قبل أن تُفاجئ جمهورها بذهابها بعد العزاء مباشرة إلى حفل عمرو دياب التابع لإحدى الشركات العقارية.

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ونشرت ليلى علوي فيديو لها عبر “انستجرام”، وهي تتفاعل بالرقص مع أغنية “بحبه” لعمرو دياب، بنفس الملابس التي تواجدت بها في العزاء.

وأثار تصرف ليلى علوي غضب الجمهور الذي لم يستطع خداعه، فعلق أحدهم: ” مش حزينة على محمود ياسين وعلى الناس اللي ماتوا عيب كدة” فيما كتب آخر " بهدوم العزا ياليلى طيب غيري هدومك"

وكانت الفنانة المصرية نبيلة عبيد أثارت الغضب بعد نشرها مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، يحتوي على وصلة رقص لها من فيلم "الراقصة والسياسي"، بعد يوم من وفاة الفنان محمود ياسين.

https://www.instagram.com/p/CGcFvHBn35B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGcFvHBn35B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by LailaElouiOfficial (@lailaelouiofficial) on Oct 17, 2020 at 2:03am PDT





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